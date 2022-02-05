Как алкоголь по вечерам разрушает наш сон: неожиданное объяснение ученых

Алкогольные напитки способны разрушить наш сон или привести к ухудшению его качества. Наш организм и нервная система расплачивается фактически за каждый бокал вина, который был выпит вечером.

Почему мы быстро засыпаем после алкоголя

Алкоголь помогает быстрее уснуть – это факт. Но его влияние на организм сильно ухудшает качество сна и снижает его продолжительность. Один-два бокала запускают выработку аденозина, который сообщает мозгу об усталости клеток и о том, что пора отдохнуть.

Медики и ученые сошлись во мнении, что спиртные напитки нарушают архитектуру сна, которая должна за ночь пройти полный круг.

Как влияет алкоголь на сон

"Вы расплачиваетесь за выпитый вечером алкоголь во второй половине ночи", - утверждает профессор медицины и психолог Калифорнийского университета, доктор Дженнифер Мартин.

Она объяснила, что в первую половину ночи, когда в крови циркулирует высокий уровень алкоголя, вы будете спать глубоко и без сновидений.

Алкоголь действует на гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), которая является главным тормозным нейромедиатором мозга и угнетает импульсы между нервными клетками. А также ГАМК имеет успокоительное действие.

Но потом, когда уровень алкоголя начнет снижаться, мозг начнет перегружаться и прервет сон.

Чем больше вырабатывается аденозина, тем меньше становится мелатонина – гормона, который отвечает за качество сна, циркадные ритмы и регулирует смену фаз.

50 мл водки или 200 мл вина, один бокал пива – этого количества достаточно для снижения уровня мелатонина на 20%.

Ну, кроме того – алкоголь является сильным мочегонным средством, а это значит, что вы проснетесь для похода в туалет.

Еще одним неприятным фактором употребления алкоголя перед сном медики назвали храп. Спиртное является миорелаксантом и расслабляет мышцы верхних дыхательных путей, нарушая нормальное дыхание.

Это усложняет проблему с апное, когда дыхательные пути временно блокируются во время сна и не дают человеку дышать.

Когда это происходит, человек просыпается, чтобы возобновить дыхание, а потом снова засыпает. Это может происходить за одну ночь до 10 раз и качество сна начинает падать в разы.

Как пить алкоголь и избежать рисков

Если вы очень хотите вечером выпить алкоголь, то эксперты рекомендуют употреблять спиртное за несколько часов до сна и в небольших количествах.

Оптимально – один бокал вина (150 мл) за четыре часа до сна. Это позволит организму вывести спиртное из крови до того, как вы войдете в первую фазу сна.

Пива – не более 350 мл, а крепкий алкоголь – не более 45 мл.

Пейте медленно, чтобы печень успевала обработать и вывести спирт. Обязательно закусывайте и не мешайте спиртное с лекарствами.