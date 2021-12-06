Врач рассказала, можно ли одновременно заболеть гриппом и COVID-19

Человек может одновременно быть инфицирован и гриппом и COVID-19. В таком случае чаще симптомы обоих вирусов накладываются друг на друга.

Об этом рассказала врач-анестезиолог КП "Больница 2 им. В. П. Павлусенко" Житомирского городского совета Дария Симчук в комментарии Telegram-каналу " Коронавирус инфо ".

Медик отметила, что при появлении первых симптомов болезни следует обязательно обратиться к семейному врачу, а не заниматься самолечением.

"Расскажите врачу о своих симптомах, как они развивались. Следите за температурой тела, артериальным давлением, сатурацией кислорода", - заявила эксперт.

Врач учтет ваши клинические данные, имеющиеся сопутствующие заболевания и риски. А дальше примет решение о дальнейшем дополнительном обследовании и лечении.

Прививка от гриппа делается 1 раз в год. Купить вакцину можно в аптеке, а уколоть - в амбулаториях семейного врача или в частных медучреждениях. Вакцинация от COVID-19 бесплатна и проводится в государственных пунктах прививки.