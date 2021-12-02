ru ua
Чт, 02 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Как коронавирус влияет на сердечно-сосудистую систему: известно, что поможет уберечь здоровье

Новина українською →
Четверг 02 декабря 2021 20:03
Как коронавирус влияет на сердечно-сосудистую систему: известно, что поможет уберечь здоровье Влияние коронавируса на сердечно-сосудистую систему (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

Коронавирус на организм человека может воздействовать с разных сторон. В первую очередь влияние приходится на дыхательные пути и сердечно-сосудистую систему

Как известно, пациенты, которые до инфицирования COVID-19, имели проблемы с сердечно-сосудистой системой, более уязвимы к тяжелому течению коронавирусной болезни или смерти, сообщает "Коронавирус инфо".

К тому же часто проблемы с сердечно-сосудистой системой развиваются у пациентов через COVID-19, которые до этого их не имели.

Согласно с исследованием, проблемы с сердечно-сосудистой системой возникают у около 20% госпитализированных больных COVID-19.

Также болезнь вызывает повреждение миокарда и нарушает функции сердца. В частности, речь идет о влиянии на сердечную мышцу, которая вызывает воспаление миокарда и может даже образовывать рубцы.

Отмечается, что еще продолжаются исследования относительно того, как именно коронавирус вызывает развитие миокардита и является частой причиной сердечной недостаточности.

Как коронавирус влияет на сердечно-сосудистую систему: известно, что поможет уберечь здоровьеВлияние коронавируса на сердечно-сосудистую систему (t.me/COVID19_Ukraine)

Например, если у больного есть воспаление легких, то правый желудочек сердца должен работать более интенсивно, чтобы доставить кровь к легким. Как следствие, COVID-19 может вызвать правостороннюю сердечную недостаточность.

Также болезнь может вызвать воспаление в оболочке кровеносных сосудов, которые транспортируют кровь по всему телу. Это может привести к образованию тромбов.

Избежать тяжелого течения коронавирусной болезни и смерти поможет вакцинация.

Ранее мы сообщали, что врачи заявили, что приближение сердечного приступа можно спутать с изжогой.

Также мы писали, что назван напиток, который снижает риск развития инсульта.

Читайте РБК-Украина в Google News
сердце Коронавирус
LITE
​​Готовится 15 минут: врач дала рецепт для лучшего семейного завтрака
​​Готовится 15 минут: врач дала рецепт для лучшего семейного завтрака