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Лікар розповіла, чи можна одночасно захворіти на грип та COVID-19

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Понеділок 06 грудня 2021 22:05
Лікар розповіла, чи можна одночасно захворіти на грип та COVID-19 Колаж РБК-Україна: чи можна одночасно захворіти на грип та COVID-19
Автор: Роман Мирончук

Людина може одночасно бути інфікована і грипом і COVID-19. В такому випадку частіше симптоми обох вірусів накладаються один на одного.

Про це розповіла лікар-анестезіолог КП "Лікарня 2 ім. В. П. Павлусенка" Житомирської міської ради Дарія Симчук у коментарі Telegram-каналу "Коронавірус Інфо".

Медик зазначила, що при появі перших симптомів хвороби слід обов'язково звернутися до сімейного лікаря, а не займатися самолікуванням.

"Розкажіть лікарю про свої симптоми, як вони розвивалися. Слідкуйте за температурою тіла, артеріальним тиском, сатурацією кисню", - заявила експерт.

Лікар врахує ваші клінічні дані, наявні супутні захворювання і ризики. А далі прийме рішення про подальше додаткове обстеження та лікування.

Щеплення від грипу робиться 1 раз на рік. Купити вакцину можна в аптеці, а вколоти - в амбулаторіях сімейного лікаря або в приватних медустановах. Вакцинація від COVID-19 безкоштовна і проводиться в державних пунктах щеплення.

Нагадаємо, інфекціоніст Віктор Петров назвав симптоми "Омікрона". Він також розповів, на що батькам варто звернути увагу. За його словами, новий штам має набагато більше мутацій, ніж попередній "Дельта".

Ми також писали про те, як коронавірус впливає на серцево-судинну систему. Також стало відомо, що допоможе вберегти здоров'я

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