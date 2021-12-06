Лікар розповіла, чи можна одночасно захворіти на грип та COVID-19

Людина може одночасно бути інфікована і грипом і COVID-19. В такому випадку частіше симптоми обох вірусів накладаються один на одного.

Про це розповіла лікар-анестезіолог КП "Лікарня 2 ім. В. П. Павлусенка" Житомирської міської ради Дарія Симчук у коментарі Telegram-каналу " Коронавірус Інфо ".

Щеплення від грипу робиться 1 раз на рік. Купити вакцину можна в аптеці, а вколоти - в амбулаторіях сімейного лікаря або в приватних медустановах. Вакцинація від COVID-19 безкоштовна і проводиться в державних пунктах щеплення.

Лікар врахує ваші клінічні дані, наявні супутні захворювання і ризики. А далі прийме рішення про подальше додаткове обстеження та лікування.

"Розкажіть лікарю про свої симптоми, як вони розвивалися. Слідкуйте за температурою тіла, артеріальним тиском, сатурацією кисню", - заявила експерт.

Медик зазначила, що при появі перших симптомів хвороби слід обов'язково звернутися до сімейного лікаря, а не займатися самолікуванням.

Нагадаємо, інфекціоніст Віктор Петров назвав симптоми "Омікрона". Він також розповів, на що батькам варто звернути увагу. За його словами, новий штам має набагато більше мутацій, ніж попередній "Дельта".

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