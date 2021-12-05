Инфекционист назвал симптомы "Омикрона": на что родителям обратить внимание

Новый штамм коронавируса "Омикрон" может заражать большее количество людей от одного больного, по сравнению с предыдущими вариантами COVID, и имеет гораздо больше мутаций - около 50. Украинский врач-инфекционист Виктор Петров назвал некоторые особенности вируса и известные симптомы.

Об этом медик рассказал в программе "5 вопросов" на канале " Дом ".

По словам инфекциониста, ввиду географических особенностей и перемещения населения ("Омикрон" был выявлен в Южной Африке, затем его стали фиксировать в десятках других стран, и теперь уже в граничащей с Украиной Румынии) перемещение носителей вируса "приводят к происходящему смешиванию".

Также специалист высказался об опасениях ученых и врачей, что иммунная защита привитых от COVID-19 не будет противостоять этому вирусу.

"Больше всего вызывает беспокойство, что наша иммунная система даже у вакцинированных людей не может правильно идентифицировать этот вирус и сразу же его уничтожать во внутренней среде организма", - отметил Петров.

Простыми словами, добавил инфекционист, вакцинированные люди "имеют небольшую фору перед теми, кто не вакцинирован".

"Но, к сожалению, мутации вируса приводят к тому, что наша иммунная система остается слепой по отношению к ним", - добавил он.

Врач-инфекционист также обратил внимание, что есть опасность для организованных коллективов, так как репродуктивное число вируса "Омикрона" растет.

"Это значит, что один пациент сможет заражать гораздо больше людей, чем заражали предыдущими штаммами", - сказал специалист.

Симптомы при заражении штаммом "Омикрон"

Говоря о клинических особенностей этого нового штамма коронавируса, то в настоящее время данных довольно мало, отметил медик.

Из известных ныне можно констатировать, что при "Омикроне" вирус поражает гастроинтестинальный тракт человека.

"То есть это симптомы, похожие на отравление. Симптомы с диарейным синдромом. То есть с нарушением перистальтики кишечника", - рассказал инфекционист.

У детей вирус практически бессимптомно вызывает высокую температуру.

"То есть более 39-40 градусов, которая очень резистентна к обычным препаратам, что мы применяем во время снижения температуры", - говорит врач.

Поэтому родители "могут заподозрить нехорошее", если у ребенка температура раньше хорошо сбивалась, но теперь привести ее в норму трудно, объяснил Петров.