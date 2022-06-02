Врач рассказала, кому нельзя пить вино: возникнут серьезные проблемы со здоровьем

Красное вино для некоторых людей представляет угрозу. Врачи говорят, что даже один бокал может серьезно навредить здоровью.

Каким людям нельзя пить вино

Диабетикам

Если у человека диабет, то с употреблением вина нужно быть осторожным. Врач Линн Постон говорит, что многочисленные сорта вин способны влиять на уровень сахара в крови, способствовать его колебаниям, что крайне нежелательно и рискованно при диабете.

Также особенно опасно, если люди с диабетом пьют вино натощак. В этом случае повышается риск того, что концентрация сахара в крови сначала резко растет, а затем так же резко снижается, что угрожает развитием гипогликемии и ее последствия - комы.

Людям, принимающим седативные или обезболивающие препараты

Специалисты объясняют, что успокаивающие и болеутоляющие лекарства замедляют активность мозга. Такое же оказывает алкоголь с человеком. Их суммарный эффект может провоцировать развитие неприятных и тяжелых состояний, вызванных дисфункцией ЦНС и вплоть до развития комы и даже смерти из-за остановки дыхания.

Астматикам

Если человек подвержен астме, бокал или два вина могут вызвать астматический приступ. По словам доктора, вино содержит сульфиты - это вещества, к которым люди с астмой бывают особенно чувствительными. В частности, при попадании сульфитов в организм возможны плохие побочные реакции.

Кроме того, о спиртном стоит забыть людям, употребляющим лекарства от хронического алкоголизма.

Отметим, если ваш желудок пуст, то алкоголь быстрее попадает в кровь и может навредить организму. Однако, если желудок наполнен пищей, то алкоголь поступает в кровь медленнее и более безопасно.

Люди, которые едят перед употреблением алкоголя, как правило, чувствуют себя лучше, потому что скорость всасывания алкоголя в кровоток замедляется - организм работает над тем, чтобы адсорбировать его более управляемым способом.