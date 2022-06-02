Врач рассказала, кому нельзя пить вино: возникнут серьезные проблемы со здоровьем
Красное вино для некоторых людей представляет угрозу. Врачи говорят, что даже один бокал может серьезно навредить здоровью.
Об этом сообщает MedicalNewsToday.
Каким людям нельзя пить вино
Диабетикам
Если у человека диабет, то с употреблением вина нужно быть осторожным. Врач Линн Постон говорит, что многочисленные сорта вин способны влиять на уровень сахара в крови, способствовать его колебаниям, что крайне нежелательно и рискованно при диабете.
Также особенно опасно, если люди с диабетом пьют вино натощак. В этом случае повышается риск того, что концентрация сахара в крови сначала резко растет, а затем так же резко снижается, что угрожает развитием гипогликемии и ее последствия - комы.
Людям, принимающим седативные или обезболивающие препараты
Специалисты объясняют, что успокаивающие и болеутоляющие лекарства замедляют активность мозга. Такое же оказывает алкоголь с человеком. Их суммарный эффект может провоцировать развитие неприятных и тяжелых состояний, вызванных дисфункцией ЦНС и вплоть до развития комы и даже смерти из-за остановки дыхания.
Астматикам
Если человек подвержен астме, бокал или два вина могут вызвать астматический приступ. По словам доктора, вино содержит сульфиты - это вещества, к которым люди с астмой бывают особенно чувствительными. В частности, при попадании сульфитов в организм возможны плохие побочные реакции.
Кроме того, о спиртном стоит забыть людям, употребляющим лекарства от хронического алкоголизма.
Отметим, если ваш желудок пуст, то алкоголь быстрее попадает в кровь и может навредить организму. Однако, если желудок наполнен пищей, то алкоголь поступает в кровь медленнее и более безопасно.
Люди, которые едят перед употреблением алкоголя, как правило, чувствуют себя лучше, потому что скорость всасывания алкоголя в кровоток замедляется - организм работает над тем, чтобы адсорбировать его более управляемым способом.
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Напомним, что Комаровский назвал алкоголь, которым украинцы отметят победу в войне.