Эти продукты нельзя есть перед употреблением алкоголя: может возникнуть изжога

Алкогольные напитки вредно влияют на организм. Также важно не употреблять определенные продукты перед спиртным, чтобы не было изжоги.

Что нельзя есть

По словам диетолога Аманды Сусед, люди употребляя спиртные напитки, все часто едят вредную, жареную, острую пищу, которая может быть причиной элементарной изжоги.

Шоколад

Такой продукт содержит кофеин, который в сочетании с алкоголем будет негативно влиять на организм. Также шоколад может замаскировать симптомы употребления алкоголя, что может дать ложное ощущение, что вы можете пить больше.

Эксперт советовал использовать закуску к спиртному - гуакамоле. Как известно, авокадо является хорошим источником полезных жиров, которые помогают замедлить всасывание алкоголя.

Жареная еда

Острая или жареная пища раздражает стенки желудка. От нее нужно отказаться особенно перед употреблением алкоголя.

Лучше всего есть сытные блюда, например, овсяную кашу или мясо с овощами, рагу и печеный картофель со свежими овощами.

Как алкоголь влияет на тело

Примерно 20% выпитого алкоголя поглощается желудком, остальное же 80% отправляется в тонкую кишку. Чем выше концентрация алкоголя в напитке, тем быстрее он усваивается, и наступает опьянение.

Алкоголь бурлит в кровотоке, тогда как наш организм пытается его вывести.

Более 10% алкоголя выводится почками и легкими через мочу и дыхание. Именно поэтому алкотестеры позволяют выявить, пьян ли человек.

Однако, наибольший удар получает печень. Именно поэтому она является органом, которому алкоголь наносит больше всего вреда.

Как минимизировать ущерб