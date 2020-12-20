Врач рассказала, когда иммуноглобулин лучше использовать для лечения COVID-19

Лечение коронавируса с помощью иммуноглобулина (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирусная инфекция может развиваться очень быстро. Остановить распространение вируса можно, если в первые-вторые сутки заболевания пациенту ввести антитела. В данном случае речь идет об иммуноглобулине.

Этот препарат уже больше 50 лет применяется при различных вирусных заболеваниях. При этом он безопасен и эффективен. Об этом доктор медицинских наук Вера Евстафьевна Казмирчук рассказала "Фактам".

По ее словам, иммуноглобулин может справиться с любым вирусом, даже неизвестным. Его вводят внутримышечно. Курс длится в зависимости от состояния пациента и может быть от 2 до 5 дней. При этом доза рассчитывается в зависимости от веса человека.

"Я не раз говорила, что профилактическое применение иммуноглобулина может защитить врачей от заражения, облегчить течение болезни. А если врач все же заразился, не дать развиться осложнениям. Но обеспечить медиков иммуноглобулином необходимо за счет государства, потому что препарат этот недешевый ", - рассказала Казмирчук.

Использовать иммуноглобулин в лечении COVID-19 можно на любом этапе. Ее совместная работа с киевским семейным врачом Натальей Дендерук показала, что при лечении иммуноглобулином стационар понадобился нескольким пациентам.

Хотя среди больных были те, кто страдал хроническими заболеваниями сердца и легких, бронхиальной астмой, аутоиммунными и онкозаболеваниями.

Напомним, врач взволновал рисками неправильного захоронения жертв коронавируса.

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