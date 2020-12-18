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Исследователи обнаружили у новорожденных антитела к COVID-19

Сингапур, Пятница 18 декабря 2020 17:21
Исследователи обнаружили у новорожденных антитела к COVID-19
У младенцев обнаружили антитела к коронавирусу (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Антитела к коронавирусу обнаружили у новорожденных, чьи мамы были заражены COVID-19. Ученые из Сингапура выяснили, что количество антител у младенцев варьировалось и было выше у тех, чьи матери были инфицированы ближе к моменту родов.

Результаты исследования были опубликованы 18 декабря. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что все пять детей, рожденных женщинами с коронавирусом в Сингапурской сети исследований акушерства и гинекологии, имели антитела против вируса. При этом исследователи пока точно не знают, какой уровень защиты это может дать.

Результаты исследования 16 женщин показали, что большинство из них были инфицированы в легкой форме.

Также выяснилось, что более серьезные реакции наблюдались у пожилых тучных женщин, зараженных COVID-19.

По словам исследователей, необходим дальнейший мониторинг, чтобы увидеть, будут ли снижаться антитела по мере взросления детей.

Ранее врачи рассказали, может ли коронавирус передаться малышу во время беременности.

Напомним также, что недавно врачи назвали все симптомы COVID-19 у детей и рассказали, на что нужно обращать внимание родителям.

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