Исследователи обнаружили у новорожденных антитела к COVID-19

У младенцев обнаружили антитела к коронавирусу (коллаж РБК-Украина)

Антитела к коронавирусу обнаружили у новорожденных, чьи мамы были заражены COVID-19. Ученые из Сингапура выяснили, что количество антител у младенцев варьировалось и было выше у тех, чьи матери были инфицированы ближе к моменту родов.

Результаты исследования были опубликованы 18 декабря. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что все пять детей, рожденных женщинами с коронавирусом в Сингапурской сети исследований акушерства и гинекологии, имели антитела против вируса. При этом исследователи пока точно не знают, какой уровень защиты это может дать.

Результаты исследования 16 женщин показали, что большинство из них были инфицированы в легкой форме.

Также выяснилось, что более серьезные реакции наблюдались у пожилых тучных женщин, зараженных COVID-19.

По словам исследователей, необходим дальнейший мониторинг, чтобы увидеть, будут ли снижаться антитела по мере взросления детей.

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