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Врач взволновал рисками неправильного захоронения жертв коронавируса

Суббота 19 декабря 2020 14:52
Врач взволновал рисками неправильного захоронения жертв коронавируса
После смерти люди с коронавирусом могут распространять возбудитель (фото: pixabay.com)
Автор: Анжелика Галушко

От коронавируса в Украине уже скончались более 16 тысяч человек. Жертв болезни должны хоронить в герметичном мешке и в плотно закрытом гробу, а само тело нужно обработать специальным раствором для дезинфекции.

Как пояснил кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров в интервью Алеси Бацман, возбудитель болезни может передаться другим и после смерти, поскольку он может распространиться через биологические жидкости, которые выделяются из тела.

По его словам, вскрытие, умерших от осложнений коронавируса, проводят только в редких случаях, и только в судебно-медицинских учреждениях.

"Некоторое время там хранится биологический материал. Если человек умер от пневмонии, то у нее кроме вируса могут быть еще и пневмококки и синегнойная палочка и все что угодно. Если человек пролежал в реанимации с пневмонией много дней, то он априори имеет какую-то бактериальную, грибковую, вирусную флору, которая может быть опасна для людей", - пояснил кардиохирург Борис Тодуров.

Напомним, инфекционист Ольга Голубовская увидела в COVID-19 признаки страшной пандемии Средневековья, жертвами которой стали десятки миллионов людей.

Ранее сообщалось, что смертность в Украине достигла уровня 2019 года. Всего с начала года в Украине умерло 485 734 человек.

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