ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лікар розповіла, коли імуноглобулін краще використовувати для лікування COVID-19

Неділя 20 грудня 2020 16:42
Лікар розповіла, коли імуноглобулін краще використовувати для лікування COVID-19
Лікування коронавірусу за допомогою імуноглобуліну (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Коронавірусна інфекція може розвиватися дуже швидко. Зупинити поширення вірусу можна, якщо в першу-другу добу захворювання пацієнту ввести антитіла. В цьому випадку мова йде про імуноглобулін.

Цей препарат вже більше ніж 50 років застосовується при різних вірусних захворюваннях. При цьому він безпечний і ефективний. Про це доктор медичних наук Віра Євстафіївна Казмірчук розповіла "Фактам".

За її словами, імуноглобулін може впоратися з будь-яким вірусом, навіть невідомим. Його вводять внутрішньом'язово. Курс триває в залежності від стану пацієнта і може бути від 2 до 5 днів. При цьому доза розраховується в залежності від ваги людини.

"Я не раз говорила, що профілактичне застосування імуноглобуліну може захистити лікарів від зараження, полегшити перебіг хвороби. А якщо лікар все ж заразився, не дати розвинутися ускладненням. Але забезпечити медиків імуноглобуліном необхідно коштом держави, тому що препарат цей недешевий ", - розповіла Казмірчук.

Використовувати імуноглобулін в лікуванні COVID-19 можна на будь-якому етапі. Її спільна робота з київським сімейним лікарем Наталією Дендерук показала, що при лікуванні імуноглобуліном стаціонар знадобився декільком пацієнтам.

Хоча серед хворих були ті, хто страждав хронічними захворюваннями серця та легень, бронхіальною астмою, автоімунними та онкозахворюваннями.

Нагадаємо, лікар схвилював ризиками неправильного поховання жертв коронавірусу.

Раніше дослідники виявили у новонароджених антитіла до COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя здоровьеКоронавірус

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся