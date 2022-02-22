Врач рассказала, как долго можно хранить овощи в холодильнике: не превышайте сроки

Какие овощи самые полезные

По словам специалиста, овощи имеют самую высокую пищевую ценность, когда они собраны. Как только овощ покидает почву, он теряет источник питательных веществ и энергии.

После того как овощи собраны, они начинают использовать свои собственные питательные вещества для поддержания жизни своих клеток. Таким образом некоторые питательные вещества особенно легко теряются.

Что происходит с овощами в холодильнике

Охлаждение овощей не предотвращает потерю питательных веществ, а только продлевает срок их хранения и предотвращает их порчу.

Свежие овощи, хранящиеся при комнатной температуре 20 градусов в течение 7 дней, потеряют более 95% витамина С.

Если овощи хранить в холодильнике, они потеряют около 70% витамина С.

"Свежие овощи обычно можно хранить только в течение 2-3 дней в холодильнике", - рассказала врач.

Альтернативные способы хранения овощей

Врач говорит, что другой вариант - есть замороженные овощи, которые замораживаются сразу после сбора, чтобы максимально сохранить витамины и другие питательные вещества овощей.