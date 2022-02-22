Лікар розповіла, як довго можна зберігати овочі в холодильнику: не перевищуйте терміни

Які овочі найкорисніші

За словами фахівця, овочі мають найвищу харчову цінність, коли вони зібрані. Як тільки овоч залишає грунт, він втрачає джерело поживних речовин і енергії.

Після того як овочі зібрані, вони починають використовувати свої власні поживні речовини для підтримки життя своїх клітин. Таким чином деякі поживні речовини особливо легко втрачаються.

Що відбувається з овочами в холодильнику

Охолодження овочів не запобігає втраті поживних речовин, а тільки продовжує термін їх зберігання і запобігає їх псування.

Свіжі овочі, що зберігаються при кімнатній температурі 20 градусів протягом 7 днів, втратять більше 95% вітаміну С.

Якщо овочі зберігати в холодильнику, вони втратять близько 70% вітаміну С.

"Свіжі овочі зазвичай можна зберігати тільки протягом 2-3 днів в холодильнику", - розповіла лікар.

Альтернативні способи зберігання овочів

Лікар каже, що інший варіант - їсти заморожені овочі, які заморожуються відразу після збору, щоб максимально зберегти вітаміни та інші поживні речовини овочів.