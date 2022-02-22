Врач рассказала, как долго можно хранить овощи в холодильнике: не превышайте сроки
Врач рассказала, как долго можно хранить овощи в холодильнике, и теряют ли они свои свойства во время хранения.
Об этом сообщила доктор из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
Какие овощи самые полезные
По словам специалиста, овощи имеют самую высокую пищевую ценность, когда они собраны. Как только овощ покидает почву, он теряет источник питательных веществ и энергии.
После того как овощи собраны, они начинают использовать свои собственные питательные вещества для поддержания жизни своих клеток. Таким образом некоторые питательные вещества особенно легко теряются.
Что происходит с овощами в холодильнике
Охлаждение овощей не предотвращает потерю питательных веществ, а только продлевает срок их хранения и предотвращает их порчу.
Свежие овощи, хранящиеся при комнатной температуре 20 градусов в течение 7 дней, потеряют более 95% витамина С.
Если овощи хранить в холодильнике, они потеряют около 70% витамина С.
"Свежие овощи обычно можно хранить только в течение 2-3 дней в холодильнике", - рассказала врач.
Альтернативные способы хранения овощей
Врач говорит, что другой вариант - есть замороженные овощи, которые замораживаются сразу после сбора, чтобы максимально сохранить витамины и другие питательные вещества овощей.
Ранее также врач назвала неожиданные "последствия" ежедневного стакана воды с лимоном.
Кроме того мы писали, сколько яблок можно есть каждый день без вреда для здоровья.