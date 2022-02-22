Лікар розповіла, як довго можна зберігати овочі в холодильнику: не перевищуйте терміни
Лікарка розповіла, як довго можна зберігати овочі в холодильнику, і чи втрачають вони свої властивості під час зберігання.
Про це повідомила доктор із США Люсія Гарсія, пише Quora.
Які овочі найкорисніші
За словами фахівця, овочі мають найвищу харчову цінність, коли вони зібрані. Як тільки овоч залишає грунт, він втрачає джерело поживних речовин і енергії.
Після того як овочі зібрані, вони починають використовувати свої власні поживні речовини для підтримки життя своїх клітин. Таким чином деякі поживні речовини особливо легко втрачаються.
Що відбувається з овочами в холодильнику
Охолодження овочів не запобігає втраті поживних речовин, а тільки продовжує термін їх зберігання і запобігає їх псування.
Свіжі овочі, що зберігаються при кімнатній температурі 20 градусів протягом 7 днів, втратять більше 95% вітаміну С.
Якщо овочі зберігати в холодильнику, вони втратять близько 70% вітаміну С.
"Свіжі овочі зазвичай можна зберігати тільки протягом 2-3 днів в холодильнику", - розповіла лікар.
Альтернативні способи зберігання овочів
Лікар каже, що інший варіант - їсти заморожені овочі, які заморожуються відразу після збору, щоб максимально зберегти вітаміни та інші поживні речовини овочів.
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