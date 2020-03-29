Врач рассказал, как правильно пользоваться антисептиком: не будет никакого эффекта

Врач рассказал, как пользоваться антисептиком (коллаж РБК-Украина)

Врач дал важные советы украинцам относительно того, как пользоваться антисептиком, чтобы уберечься от коронавирус

С распространением коронавируса в Украине и мире с прилавков магазинов и аптек люди сметают антисептики. Сегодня этот товар - дефицит. Но иногда санитайзеры могут стать причиной раздражений кожи и даже привести к экземе. Да и не всегда они могут побороть все бактерии. Поэтому специалисты рассказали, при каких условиях антисептик будет эффективным.

Как известно, спирт - это основное вещество, без которого не может обойтись ни один антисептик. Они бывают в виде спрея, геля, жидкости - какой именно вы выберете, разницы нет. Но наиболее эффективным будет тот, у которого концентрация антисептического средства в пределах 70%.

А вот то, что нужно сделать более 20 пшиков или нанести 20 капель дезинфектора, чтобы точно обеззаразить руки – это миф! Достаточно нескольких капель, которые полностью смогут смазать поверхность рук. Но убить все микробы удастся, только если вы помыли руки.

"У вас не будет никакого эффекта, если вы не помыли руки. Обязательно моем руки, умываемся и только после этого вы можете рассчитывать на то, что примененное вами любое дезинфицирующее средство сработает", - сказал семейный врач Михаил Соколовский в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Но на короткий срок санитайзеры тоже сработают. Как минимум, они не дадут микробам распространиться больше. Но все равно лучше вымыть руки, говорят эксперты.

"Безусловно, после того, как вы посетили общественные места, были в транспорте, в магазине, то в принципе можно защитить себя, обработав руки антисептиком, пока вы дойдете домой. Потому что мы не всегда себя контролируем и у нас постоянно руки тянутся к лицу", - говорит микробиолог Оксана Вольская.

Но о продолжительности действия дезинфекторов не пишут на упаковках. Да и профессионалы не скажут. Ведь их эффект держится до следующего загрязнения рук.

"Если вы наносите это дезинфицирующее средство, оно убивает то, что есть. Но как только вы проконтактировали с больным, там появятся новые вирусы, и вам снова придется обрабатывать руки", - отметил Соколовский.

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