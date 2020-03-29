Лікар розповів, як правильно користуватись антисептиком: не буде ніякого ефекту

Лікар розповів, як користуватися антисептиком (колаж РБК-Україна)

Лікар дав важливі поради українцям стосовно того, як користуватися антисептиком, щоб уберегтися від коронавірусу

З поширенням коронавірусу в Україні і світі з прилавків магазинів і аптек люди змітають антисептики. Сьогодні цей товар - дефіцит. Але інколи санітайзери можуть стати причиною подразнень шкіри і навіть призвести до екземи. Та й не завжди вони можуть побороти усі бактерії. Тому фахівці розповіли, за яких умов антисептик буде ефективним.

Як відомо, спирт - це основна речовина, без якої не може обійтися жоден антисептик. Вони бувають у вигляді спрею, гелю, рідини - який саме ви оберете, різниці немає. Та найбільш ефективним буде той, в якого антисептичного засобу в межах 70%.

А от те, що потрібно зробити більше 20 пшиків чи нанести 20 крапель дезінфектора, аби точно знезаразити руки - це міф! Достатньо кількох крапель, які повністю зможуть змастити поверхню рук. Але вбити всі мікроби вдасться, тільки якщо ви помили руки.

"У вас не буде ніякого ефекту, якщо ви не помили руки. Обов’язково миємо руки, вмиваємось і тільки після цього ви можете розраховувати на те, що застосований вами будь-який дезінфікуючий засіб спрацює", - розповів сімейний лікар Михайло Соколовський в ефірі програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Та на короткий термін санітайзери теж спрацюють. Як мінімум, вони не дадуть мікробам поширитися більше. Але все одно краще вимити руки, кажуть експерти.

"Безумовно, після того, як ви відвідали громадські місця, були в транспорті, в магазині, то в принципі можна захистити себе, обробивши руки антисептиком, поки ви дійдете додому. Тому що ми не завжди себе контролюємо і в нас постійно руки тягнуться до обличчя", - говорить мікробіолог Оксана Вольська.

Та про тривалість дії дезінфекторів не пишуть на упаковках. Та й професіонали не скажуть. Адже їхній ефект тримається до наступного забруднення рук.

"Якщо ви наносите цей дезінфікуючий засіб, він убиває те, що є. Але як тільки ви проконтактували з хворим, там з’являться нові віруси, і вам знову прийдеться обробляти руки", - зазначив Соколовський.

Раніше вчені розповіли, при якій температурі гине коронавірус.