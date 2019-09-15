Врач рассказал новые подробности лечения Заворотнюк

Болезнь Анастасии Заворотнюк прогрессирует, отнимает у артистки силы, а ее лечение – практически невозможно. Нейрохирург, сотрудник Центра радиохирургии НИИ имени Склифосовского Вячеслав Рак, специализирующийся на заболеваниях головного мозга, объяснил, в чем сложности состояния Заворотнюк. Он также дал прогноз успешности лечения артистки. Об этом сообщают росСМИ.

Напомним: "прекрасна няня" в настоящее время находится в реанимации в состоянии медикаментозной, искусственной комы. Артистка, по сообщениям СМИ, частично парализована.

По словам специалиста, если опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, "возможности провести операцию уже нет".

Тушев, как сообщает "Вечерняя Москва", отметил, что, если злокачественная опухоль сопровождается отеком мозга, это значит, что у человека уже третья или четвертая стадия.

"Прогнозы неутешительные, и только лучевая хирургия и химиотерапия могут продлить жизнь", - приводит издание слова врача.

Тушев также отметил, что, к сожалению, сегодня медицина не способна полностью вылечить опухоль.

Заворотнюк больна раком - новый прогноз врачей (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

"Средняя выживаемость пациентов с четвертой стадией — от восьми месяцев до года", - сообщил печальную новость эксперт.

Тушев также объяснил, что если врачи решатся на операцию, то суть ее заключается в том, чтобы уменьшить объем новообразования и дать возможность провести еще химиотерапию.

В тоже время врач назвал операционное лечение рискованным, потому что у пациента могут возникнуть неврологические проблемы и лучевую химию придется отсрочить, а это значит, что варианты лечения будут исчерпаны.

Напомним, что ранее Заворотнюк прокомментировала собственную госпитализацию.