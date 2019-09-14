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Заворотнюк прокомментировала собственную госпитализацию

STYLERПерсоны    14.09.2019 - 10:23
Заворотнюк прокомментировала собственную госпитализацию
Заворотнюк попала в реанимацию – комментарий актрисы (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк неоднозначно отреагировала на заявление о ее госпитализации

13 сентября сеть взорвала новость об экстренном переводе Анастасии Заворотнюк в реанимацию. Российская актриса, звезда сериала "Моя прекрасная няня" прокомментировала экстренный перевод в реанимацию. До нее на ситуацию ответил продюсер Иосиф Пригожин, передают росСМИ.

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об экстренной госпитализации актрисы Анастасии Заворотнюк. Его слова приводит RT.

"Мне бы не хотелось в это верить, но, если это правда, мы будем молить Всевышнего, чтобы она выкарабкалась из этой ситуации, потому что мы ее очень любим", — сказал Пригожин.

Артистка Анастасия Заворотнюк также ответила на информацию по поводу якобы ее перевода в реанимацию.

"Бред. Отстань", - написала, в частности, Заворотнюк в ответ на соответствующий вопрос своему директору, передает "РИА Новости".

Заворотнюк прокомментировала собственную госпитализацию

Заворотнюк попала в реанимацию – комментарий актрисы (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Ранее в пятницу Telegram-каналы Super.ru и Mash сообщили о том, что Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Отмечалось, что артистке диагностировали рак, у нее начался отек мозга и что опухоль дала метастазы. Врачи якобы готовились провести консилиум, чтобы решить, проводить ли хирургическое вмешательство.

Ранее мы писали о том, что Евгения Власова сделала неожиданное заявление о своей болезни.

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Новости Украины ракгоспитализацияАнастасия Завотротнюк
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