Врач рассказал, где нельзя делать прививки от коронавируса: катастрофа для страны

Почему пункты вакцинации в больницах - катастрофа

Медик назвал катастрофой для страны заявление чиновников от Минздрава, что при лечебных учреждениях будут созданы пункты вакцинации от COVID-19.

"У меня вопрос к главному санитарному врачу Виктору Ляшко - чем отличается процесс вакцинации против COVID-19 от процесса вакцинопрофилактики при гриппе, кори и других вакциноуправляемых инфекциях? Я как специалист скажу - ничем. Когда в 2021 году чиновники Минздрава заявляют, что будут созданы две тысячи пунктов вакцинаций в лечебных учреждениях - это катастрофа для нашей страны", - заявил Александрин.

Врач объяснил, почему вакцинировать нужно в "полевых условиях", максимально ограждая людей от контакта с больницами. Дело в риске распространения разных внутрибольничных инфекций, которыми могут подвергаться люди, что пришли получить прививку от коронавируса.

"Во всем мире вакцинация при COVID-19 организовывается, что называется, в полевых условиях, чтобы мы минимально людей привлекали в медицинские учреждения, - объясняет медик. - Потому что, к сожалению, в Украине продолжается - она была еще до COVID-19 - необъявленная агрессивная эпидемия внутрибольничных инфекций. И когда человек приходит в лечебное учреждение и стоит в очереди, он подвергается огромному количеству инфекционных рисков и может заразиться разными инфекциями, не только COVID-19".