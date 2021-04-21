Комаровский о вакцине Sinovac: безопасна, но с ней не все хорошо

Абсолютно безопасна, но вопросы есть

Врач назвал вакцину от Sinovac абсолютно безопасной, но вот защита после прививки возникает лишь спустя 2-3 недели после иммунизации второй дозой. А в перерыве между первой и второй дозой человек и вовсе не защищен.

Педиатр привел пример Чили, где людей вакцинируют этим препаратом.

"Что касается вакцины Sinovac, с ней не все хорошо, к сожалению, - говорит Комаровский. - Дело не в безопасности. Она как раз абсолютно безопасна. Она будет переноситься лучше всего... Но, тем не менее, в Чили, где 80% населения получили первую дозу Sinovac и 20% получили две дозы - в Чили нет свободных мест ни в одном стационаре и ни в одной реанимации. У Sinovac нет эффективности между дозами. Только через 2-3 недели после второй дозы возникает защита".

Медик добавил, что вакцина от Sinovac, пока не сертифицирована в Европе, хотя ею прививают в Турции, и поэтому при введении паспортов иммунизации прививка может не засчитываться при посещении стран ЕС.

Что известно о Sinovac

Sinovac Biotech, на мощностях которого производится вакцина - крупнейшая китайская компания по производству вакцин, которая была основана в Пекине в 2001 году, а сейчас производит от 300 до 500 миллионов доз вакцины в год. Также Sinovac были разработаны и выведены на рынок вакцины против гепатита А, гепатита А+В, вирусов гриппа, в частности птичьего и паротита и тому подобное.

В Украине вакциной CoronaVac компании Sinovac начали прививать с 12 апреля.