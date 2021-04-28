Лікар розповів, де не можна робити щеплення від коронавірусу: катастрофа для країни

Чому пункти вакцинації в лікарнях - катастрофа

Медик назвав катастрофою для країни заяву чиновників від МОЗ, що при лікувальних установах будуть створені пункти вакцинації від COVID-19.

"У мене питання до головного санітарного лікаря Віктора Ляшка - чим відрізняється процес вакцинації проти COVID-19 від процесу вакцинопрофілактики при грипі, кору та інших вакцинокерованих інфекціях? Я як фахівець скажу - нічим. Коли в 2021 році чиновники МОЗ заявляють, що будуть створені дві тисячі пунктів вакцинацій в лікувальних установах - це катастрофа для нашої країни", - заявив Александрін.

Лікар пояснив, чому вакцинувати потрібно в "польових умовах", максимально захищаючи людей від контакту з лікарнями. Справа в ризику поширення різних внутрішньолікарняних інфекцій, якими можуть піддаватися люди, що прийшли отримати щеплення від коронавірусу.

"У всьому світі вакцинація при COVID - 19 організовується, що називається, в польових умовах, щоб ми мінімально людей залучали в медичні установи, - пояснює медик. - Тому що, на жаль, в Україні триває - вона була ще до COVID-19 - неоголошена агресивна епідемія внутрішньолікарняних інфекцій. І коли людина приходить до лікувального закладу і стоїть в черзі, вона піддається величезній кількості інфекційних ризиків і може заразитися різними інфекціями, не тільки COVID-19".