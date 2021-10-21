Врач объяснила, почему вакцинированные украинцы продолжают заражаться коронавирусом

Вакцинированные украинцы продолжают заражаться коронавирусом, поскольку циркуляция вируса остается очень высокой, а темпы иммунизации не позволяют выработаться коллективному иммунитету.
Об этом пишет рассказала врач-невролог Волынской областной клинической больницы Наталья Бобрик, пишет ТСН.
Медик говорит, что те, кто отказываются от вакцинации, подвергают опасности себя, своих родственников, а также забывают о гражданской ответственности. Ведь отказ делать прививку замедляет выработку коллективного иммунитета, что является ключом к победе над пандемией.
"Когда мы вакцинируемся, мы проявляем заботу и личную ответственность за свое здоровье. Но предстоит еще и гражданская ответственность. Люди должны четко понимать, что отказавшись от вакцинации, не став частью коллективного иммунитета, они подвергают риску не только себя, но и тех, кто вакцинировались, поскольку вирус продолжает циркулировать и его концентрация достаточно высокая", - объяснила Наталья.
Врач говорит, что по примеру других развитых государств в Украине следует ввести жесткие ограничения относительно тех, кто отказывается от прививки. К примеру, запретить невакцинированным посещать магазины, ходить на работу и так далее. Так можно минимизировать их контакты, и, соответственно, вероятность заражения себя и других людей.
"Пусть такой человек уже сам заботится о том, как наладить свой быт. У нас пока, весь груз за такую безответственность ложится на плечи государства. Большинство людей рассматривает вакцинацию только в контексте своего собственного здоровья, а стоит смотреть на это шире, ваша вакцинация - это здоровье ваших родителей, детей, окружающих", - добавила врач.
Отметим, что в Украине сегодня двойной антирекорд по заражению коронавирусом. За последние сутки коронавирусом заболело 22 415 человек, умерло 546 человек. Это наибольшие цифры за все время пандемии.
Ранее инфекционист Ольга Голубовская назвала главную опасность коронавируса Дельта