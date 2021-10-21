Врач объяснила, почему вакцинированные украинцы продолжают заражаться коронавирусом

Медик говорит, что те, кто отказываются от вакцинации, подвергают опасности себя, своих родственников, а также забывают о гражданской ответственности. Ведь отказ делать прививку замедляет выработку коллективного иммунитета, что является ключом к победе над пандемией.

"Когда мы вакцинируемся, мы проявляем заботу и личную ответственность за свое здоровье. Но предстоит еще и гражданская ответственность. Люди должны четко понимать, что отказавшись от вакцинации, не став частью коллективного иммунитета, они подвергают риску не только себя, но и тех, кто вакцинировались, поскольку вирус продолжает циркулировать и его концентрация достаточно высокая", - объяснила Наталья.

Врач говорит, что по примеру других развитых государств в Украине следует ввести жесткие ограничения относительно тех, кто отказывается от прививки. К примеру, запретить невакцинированным посещать магазины, ходить на работу и так далее. Так можно минимизировать их контакты, и, соответственно, вероятность заражения себя и других людей.

"Пусть такой человек уже сам заботится о том, как наладить свой быт. У нас пока, весь груз за такую безответственность ложится на плечи государства. Большинство людей рассматривает вакцинацию только в контексте своего собственного здоровья, а стоит смотреть на это шире, ваша вакцинация - это здоровье ваших родителей, детей, окружающих", - добавила врач.