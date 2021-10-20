ru ua
Ср, 20 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Голубовская назвала главную опасность Дельты: это "несколько другое заболевание"

Новина українською →
Среда 20 октября 2021 15:30
Голубовская назвала главную опасность Дельты: это "несколько другое заболевание" Фото: Ольга Голубовская (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Ведущий украинский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, в чем главная опасность штамма коронавируса Дельта, и чем эта мутация отличается от ранних "версий" COVID.

Об этом заслуженный врач написала на своей странице в Facebook.

"COVID-19, вызванный вариантом Delta, надо расценивать как уже несколько другое заболевание. Так же, как это было с приходом варианта Alpha ("британца"), - заявила Голубовская.

Инфекционист назвала три главные особенности течения болезни при инфицировании Дельта-вирусом:

  • высокая вирусная нагрузка - она в сотни раз превышает таковую у предыдущих вариантов,
  • частота тромбозов выше,
  • клинические симптомы быстро прогрессируют и (или) имеют "обвальную" динамику.

Кроме высокой вирусной нагрузки Дельте присуще также удлинение периода контагиозности (заразности) больного.

Коллега Голубовской, врач-инфекционист из Житомира Ольга Сахневич, также говорит, что Дельта крайне быстро распространяется.

"Этот штамм коронавируса отличается от других тем, что его скорость распространения значительно выше, чем была у первого "китайского" штамма. Если раньше один больной человек при общении мог заразить коронавирусом до 1,5-2 человек, то при штамме "Дельта" - уже 9-11 человек", - отметила медик.

Ранее врачи также назвали признаки, по которым можно определить, что у вас штамм коронавируса "Дельта".

Читайте РБК-Украина в Google News
Ольга Голубовская Коронавирус
LITE
Праздник 20 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела
Праздник 20 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела