Голубовская назвала главную опасность Дельты: это "несколько другое заболевание"

Ведущий украинский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, в чем главная опасность штамма коронавируса Дельта, и чем эта мутация отличается от ранних "версий" COVID.

Об этом заслуженный врач написала на своей странице в Facebook .

"COVID-19, вызванный вариантом Delta, надо расценивать как уже несколько другое заболевание. Так же, как это было с приходом варианта Alpha ("британца"), - заявила Голубовская.

Инфекционист назвала три главные особенности течения болезни при инфицировании Дельта-вирусом:

высокая вирусная нагрузка - она в сотни раз превышает таковую у предыдущих вариантов,

частота тромбозов выше,

клинические симптомы быстро прогрессируют и (или) имеют "обвальную" динамику.

Кроме высокой вирусной нагрузки Дельте присуще также удлинение периода контагиозности (заразности) больного.

Коллега Голубовской, врач-инфекционист из Житомира Ольга Сахневич, также говорит, что Дельта крайне быстро распространяется.

"Этот штамм коронавируса отличается от других тем, что его скорость распространения значительно выше, чем была у первого "китайского" штамма. Если раньше один больной человек при общении мог заразить коронавирусом до 1,5-2 человек, то при штамме "Дельта" - уже 9-11 человек", - отметила медик.