Лікар пояснила, чому вакциновані українці продовжують заражатися коронавірусом

Медик каже, що ті, хто відмовляються від вакцинації, наражають на небезпеку себе, своїх родичів, а також забувають про цивільну відповідальність. Адже відмова робити щеплення уповільнює вироблення колективного імунітету, що є ключем до перемоги над пандемією.

"Коли ми вакцинуємося, ми проявляємо турботу і особисту відповідальність за своє здоров'я. Але має бути ще й громадянська відповідальність. Люди повинні чітко розуміти, що відмовившись від вакцинації, не ставши частиною колективного імунітету, вони піддають ризику не тільки себе, але і тих, хто вакцинувалися, оскільки вірус продовжує циркулювати і його концентрація досить висока", - пояснила Наталя.

Лікар каже, що за прикладом інших розвинених держав в Україні слід ввести жорсткі обмеження щодо тих, хто відмовляється від щеплення. Наприклад, заборонити невакцинованим відвідувати магазини, ходити на роботу і так далі. Так можна мінімізувати їх контакти, і, відповідно, ймовірність зараження себе та інших людей.

"Нехай така людина вже сама піклується про те, як налагодити свій побут. У нас поки, весь тягар за таку безвідповідальність лягає на плечі держави. Більшість людей розглядає вакцинацію тільки в контексті свого власного здоров'я, а варто дивитися на це ширше, ваша вакцинація - це здоров'я ваших батьків, дітей, оточуючих", - додала лікар.