Лікар пояснила, чому вакциновані українці продовжують заражатися коронавірусом

Вакциновані українці продовжують заражатися коронавірусом, оскільки циркуляція вірусу залишається дуже високою, а темпи імунізації не дозволяють виробитися колективному імунітету.
Про це розповіла лікар-невролог Волинської обласної клінічної лікарні Наталія Бобрик, пише ТСН.
Медик каже, що ті, хто відмовляються від вакцинації, наражають на небезпеку себе, своїх родичів, а також забувають про цивільну відповідальність. Адже відмова робити щеплення уповільнює вироблення колективного імунітету, що є ключем до перемоги над пандемією.
"Коли ми вакцинуємося, ми проявляємо турботу і особисту відповідальність за своє здоров'я. Але має бути ще й громадянська відповідальність. Люди повинні чітко розуміти, що відмовившись від вакцинації, не ставши частиною колективного імунітету, вони піддають ризику не тільки себе, але і тих, хто вакцинувалися, оскільки вірус продовжує циркулювати і його концентрація досить висока", - пояснила Наталя.
Лікар каже, що за прикладом інших розвинених держав в Україні слід ввести жорсткі обмеження щодо тих, хто відмовляється від щеплення. Наприклад, заборонити невакцинованим відвідувати магазини, ходити на роботу і так далі. Так можна мінімізувати їх контакти, і, відповідно, ймовірність зараження себе та інших людей.
"Нехай така людина вже сама піклується про те, як налагодити свій побут. У нас поки, весь тягар за таку безвідповідальність лягає на плечі держави. Більшість людей розглядає вакцинацію тільки в контексті свого власного здоров'я, а варто дивитися на це ширше, ваша вакцинація - це здоров'я ваших батьків, дітей, оточуючих", - додала лікар.
Відзначимо, що в Україні сьогодні подвійний антирекорд із зараження коронавірусом. За останню добу коронавірусом захворіло 22 415 осіб, померло 546 осіб. Це найбільші цифри за весь час пандемії.
Раніше інфекціоніст Ольга Голубовська назвала головну небезпеку коронавірусу Дельта.