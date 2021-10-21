Два максимума за все время пандемии: в Украине более 22 тысяч новых COVID-случаев и 546 смертей
Фото: в Украине впервые более 22 тысяч новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки выявили 22 415 новых случаев коронавируса. Это максимум за все время пандемии.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Что за максимумы случаев
За вчера заболели 22 415 человек - это больше всего случаев за все время пандемии коронавируса в Украине. Так же и смертельных - 546, больше смертей за сутки еще не было зафиксировано.
Статистика за сутки
В Украине подтвердили 22 415 новых случаев, госпитализировали - 4 892 человека; летальных исходов - 546; выздоровели - 8 036 человек.
Протестировали за сутки:
- методом ПЦР - 71 841 человека,
- методом ИФА - 16 968 человек,
- экспресс-тестами - 47 103.
Ситуация в регионах
Больше всего новых случаев за сутки обнаружили в:
- Одесской области - 1528,
- Житомирской области - 1562,
- Харьковской области - 1319,
- Запорожской области - 1355,
- Днепропетровской области - 1308,
- Киеве - 1192.
За все время пандемии
В Украине:
- заболели - 2 701 600 человек;
- выздоровели - 2 352 835 человек;
- летальных исходов - 62 389.