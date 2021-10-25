Врач назвала возможные причины высокой температуры без симптомов ОРВИ

Во время периода сезона гриппа и ОРВИ можно легко простудиться и заболеть. Но у человека бывает высокая температура без каких-либо симптомов, и это может быть признаком развития острой вирусной или бактериальной инфекции.

"Это бывает, когда, например, при ОРВИ или пневмонии в начале заболевания другие симптомы еще не успели проявиться. Температура 39°С может встречаться и у больных лейкозом, но чаще сопровождаются другими симптомами, слабостью и бледностью", - объяснила Лукашик.

Эксперт также отметила, что при ОРВИ и бактериальных инфекциях кроме температуры часто бывает интоксикация.

Как вывести токсины

Чтобы вывести токсины из организма необходимо больше употреблять жидкости.