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Врач назвала возможные причины высокой температуры без симптомов ОРВИ

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Понедельник 25 октября 2021 07:29
Врач назвала возможные причины высокой температуры без симптомов ОРВИ Коллаж РБК-Украина: врач назвала возможные причины высокой температуры без симптомов ОРВИ
Автор: Роман Мирончук

Во время периода сезона гриппа и ОРВИ можно легко простудиться и заболеть. Но у человека бывает высокая температура без каких-либо симптомов, и это может быть признаком развития острой вирусной или бактериальной инфекции.

Об этом рассказала врач-терапевт Елена Лукашик.

"Это бывает, когда, например, при ОРВИ или пневмонии в начале заболевания другие симптомы еще не успели проявиться. Температура 39°С может встречаться и у больных лейкозом, но чаще сопровождаются другими симптомами, слабостью и бледностью", - объяснила Лукашик.

Эксперт также отметила, что при ОРВИ и бактериальных инфекциях кроме температуры часто бывает интоксикация.

Как вывести токсины

Чтобы вывести токсины из организма необходимо больше употреблять жидкости.

Напомним, известный педиатр доктор Евгений Комаровский объяснил в чем разница между ОРЗ, ОРВИ и простудой, а также назвал симптомы гриппа - одной из самых распространенных вирусных болезней.

Кроме того, Комаровский отметил, что простуда всегда вызвана переохлаждением.

Мы также писали о том, что инфекционист Евгения Менжулина рассказала, стоит ли делать прививку от гриппа тем, кто сделал две прививки от COVID-19 в этом сезоне.

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