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Инфекционист рассказала, стоит ли делать прививку от гриппа и COVID в этом сезоне

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Вторник 19 октября 2021 09:44
Инфекционист рассказала, стоит ли делать прививку от гриппа и COVID в этом сезоне Фото: Вакцинация от коронавируса и гриппа необходима (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинация от коронавируса и гриппа в этом сезоне необходима.

Об этом на канале "Украина 24" сообщила врач-инфекционист Евгения Менжулина.

Она ответила на вопрос журналиста, стоит ли прививаться от гриппа тем людям, которые получили две вакцины от коронавируса.

"Почему же не стоит? Это два совершенно разных заболевания, две разные вакцины. Одна на одну абсолютно не влияет. Одна вакцина - это защита от коронавирусной инфекции, другая вакцина - это защита от гриппа. На сегодня уже есть в наличии вакцины от сезонного гриппа. Но перед этим обязательно нужно, чтобы семейный врач или терапевт вас осмотрел, чтобы человек не находился в состоянии заболевания", - сказала она.

Доктор сообщила, что желательно перед вакцинацией сделать тестирование, чтобы быть уверенными, что вакцинация проходит на фоне полного здоровья.

Основными симптомами гриппа являются:

  • Повышенная температура тела;
  • Слезотечение;
  • Боль в горле;
  • Кашель;
  • Насморк;
  • Боль в мышцах.

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