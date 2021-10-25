Лікар назвала можливі причини високої температури без симптомів ГРВІ

Під час періоду сезону грипу та ГРВІ можна легко застудитися і захворіти. Але у людини буває висока температура без будь-яких симптомів, і це може бути ознакою розвитку гострої вірусної або бактеріальної інфекції.

"Це буває, коли, наприклад, при ГРВІ або пневмонії на початку захворювання інші симптоми ще не встигли проявитися. Температура 39°С може зустрічатися і у хворих на лейкоз, але частіше супроводжуються іншими симптомами, слабкістю і блідістю", - пояснила Лукашик.

Експерт також зазначила, що при ГРВІ та бактеріальних інфекціях крім температури часто буває інтоксикація.

Як вивести токсини

Щоб вивести токсини з організму необхідно більше вживати рідини.