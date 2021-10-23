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Комаровский рассказал, как отличить простуду от ОРВИ, гриппа и ОРЗ: подробная инструкция

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Суббота 23 октября 2021 07:20
Комаровский рассказал, как отличить простуду от ОРВИ, гриппа и ОРЗ: подробная инструкция Фото: Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Известный педиатр доктор Евгений Комаровский объяснил в чем разница между диагнозом ОРЗ, ОРВИ и простуда, а также назвал симптомы гриппа - одной из самых распространённых вирусных болезней.

В чем разница между этими диагнозами, и почему важно их не путать - читайте ниже в материале Styler.

Что такое ОРВИ и ОРЗ

По словам педиатра, термин ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) врачи используют, когда точно знают, что заболевание спровоцировала именно вирусная инфекция.

Таких же существует множество, и грипп принадлежит к их числу. ОРВИ - по словам педиатра являются самыми распространенными детскими болезнями.

Респираторное заболевание может быть вызвано и бактериальной инфекцией, к примеру, ангиной. Часто вирусные инфекции осложняются разными отитами, гайморитами, которые также могут быть бактериальными инфекциями.

Если же врач не может определить, вирус или бактерия спровоцировала болезнь - используется термин ОРЗ.

Простуда всегда связана с переохлаждением

Простуда, по словам Комаровского, всегда вызвана переохлаждением.

"Если ребёнок промочил ноги и после этого у него заболело горло, это называется простуда. Если он поспал на сквозняке и после этого у него повысилась температура - это и есть простуда", - уверяет педиатр.

Но такое случается крайне редко. Чаще всего болезни детей связаны именно с ОРВИ.

Грипп - это один из видов ОРВИ

Комаровский также перечислил симптомы гриппа - одной из самых распространенных вирусных инфекций.

Грипп проявляется так:

  • сухой кашель,
  • боль в горле,
  • повышение температуры (обычно выше 38,3°С),
  • озноб, головная боль, ломота в теле, слабость,
  • заложенность носа,
  • насморк.

Ранее Комаровский разнес миф о лечении "простуды", рассказав, как делать не нужно.

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Евгений Комаровский
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