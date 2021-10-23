Комаровский рассказал, как отличить простуду от ОРВИ, гриппа и ОРЗ: подробная инструкция
Известный педиатр доктор Евгений Комаровский объяснил в чем разница между диагнозом ОРЗ, ОРВИ и простуда, а также назвал симптомы гриппа - одной из самых распространённых вирусных болезней.
В чем разница между этими диагнозами, и почему важно их не путать - читайте ниже в материале Styler.
Что такое ОРВИ и ОРЗ
По словам педиатра, термин ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) врачи используют, когда точно знают, что заболевание спровоцировала именно вирусная инфекция.
Таких же существует множество, и грипп принадлежит к их числу. ОРВИ - по словам педиатра являются самыми распространенными детскими болезнями.
Респираторное заболевание может быть вызвано и бактериальной инфекцией, к примеру, ангиной. Часто вирусные инфекции осложняются разными отитами, гайморитами, которые также могут быть бактериальными инфекциями.
Если же врач не может определить, вирус или бактерия спровоцировала болезнь - используется термин ОРЗ.
Простуда всегда связана с переохлаждением
Простуда, по словам Комаровского, всегда вызвана переохлаждением.
"Если ребёнок промочил ноги и после этого у него заболело горло, это называется простуда. Если он поспал на сквозняке и после этого у него повысилась температура - это и есть простуда", - уверяет педиатр.
Но такое случается крайне редко. Чаще всего болезни детей связаны именно с ОРВИ.
Грипп - это один из видов ОРВИ
Комаровский также перечислил симптомы гриппа - одной из самых распространенных вирусных инфекций.
Грипп проявляется так:
- сухой кашель,
- боль в горле,
- повышение температуры (обычно выше 38,3°С),
- озноб, головная боль, ломота в теле, слабость,
- заложенность носа,
- насморк.
Ранее Комаровский разнес миф о лечении "простуды", рассказав, как делать не нужно.