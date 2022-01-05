Врач назвала самый полезный "женский" овощ
Врач рассказала про особенный "женский" овощ, который особенно полезен во время беременности.
Об этом пишет Quora.
Речь идет об обыкновенных огурцах, которые можно купить в Украине круглый год, а в сезон - по доступной цене.
По словам доктора Люсии Гарсиа из США, свежие огурцы богаты витаминами и минералами, которые очень подходят беременным.
Содержание влаги в огурцах достигает 98%, и в пищевой промышленности они известны как "натуральный напиток".
Чем же так полезны огурцы?
Огурцы содержат много пищевых волокон, которые ускоряют перистальтику желудочно-кишечного тракта, выводят токсины и "мусор" и очень полезны для здоровья пищеварительной системы беременных женщин.
Овощ содержит пропиленгликоль, который может эффективно ингибировать превращение углеводов в жир, тем самым предотвращая накопление жира у беременных.
Огурцы также содержат особый фермент, который является высоко биологически активным веществом.
"Ферменты огурца могут эффективно способствовать метаболизму, повышать иммунитет и сопротивляемость организма, а также очень полезны для здоровья беременных женщин и плода", - резюмировала врач.
Ранее врач также рассказала про особенный овощ, длительное употребление которого может предупредить развитие распространенных и агрессивных типов рака.
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