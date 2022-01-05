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Врач назвала самый полезный "женский" овощ

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Среда 05 января 2022 09:58
Врач назвала самый полезный "женский" овощ Фото: Врач назвала самый полезный "женский" овощ (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Врач рассказала про особенный "женский" овощ, который особенно полезен во время беременности.

Об этом пишет Quora.

Речь идет об обыкновенных огурцах, которые можно купить в Украине круглый год, а в сезон - по доступной цене.

По словам доктора Люсии Гарсиа из США, свежие огурцы богаты витаминами и минералами, которые очень подходят беременным.

Содержание влаги в огурцах достигает 98%, и в пищевой промышленности они известны как "натуральный напиток".

Чем же так полезны огурцы?

Огурцы содержат много пищевых волокон, которые ускоряют перистальтику желудочно-кишечного тракта, выводят токсины и "мусор" и очень полезны для здоровья пищеварительной системы беременных женщин.

Овощ содержит пропиленгликоль, который может эффективно ингибировать превращение углеводов в жир, тем самым предотвращая накопление жира у беременных.

Огурцы также содержат особый фермент, который является высоко биологически активным веществом.

"Ферменты огурца могут эффективно способствовать метаболизму, повышать иммунитет и сопротивляемость организма, а также очень полезны для здоровья беременных женщин и плода", - резюмировала врач.

Ранее врач также рассказала про особенный овощ, длительное употребление которого может предупредить развитие распространенных и агрессивных типов рака.

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