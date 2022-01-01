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Употребление этого овоща защищает от распространенных видов рака

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Суббота 01 января 2022 11:30
Употребление этого овоща защищает от распространенных видов рака Фото: Врач назвала овощ, защищающий от рака
Автор: Светлана Мащенко

Врач рассказала про особенный овощ, длительное употребление которого может предупредить развитие распространенных и агрессивных типов рака.

Об этом сообщила доктор из США, Люсия Гарсиа, пишет Quora.

Речь идет о популярном среди украинцев овоще - цветной капусте.

Интересно, что большинство видов цветной капусты белые, но есть также оранжевые, зеленые, желтые и фиолетовые разновидности цветной капусты. Но какому бы подвиду вы не отдали предпочтение, все они очень полезны.

По словам медика, цветная капуста может восполнить запасы различных питательных веществ, в которых нуждается организм.

Чем же так полезен овощ?

Цветная капуста богата белком, жирами, углеводами, пищевыми волокнами, витамином А, каротином, витамином B, витамином C, витамином E, витамином P, витамином U (метионином) и минералами, такими как кальций, фосфор и железо.

Интересно, что содержание каротина в цветной капусте в 7,5 раз больше, чем в пекинской капусте, витамина В2 - в 1,8 раза больше. Содержание же кальция в овоще сравнимо с содержанием кальция в молоке.

Капуста богата веществами, защищающими от рака

Медицинские исследования показывают, что цветная капуста - один из овощей с наибольшим количеством флавоноидов, которые обладают противораковым действием.

Длительное употребление капусты может снизить риск рака груди, рака прямой кишки и рака желудка.

Кроме того флавоноиды могут предотвратить инфекцию и являются лучшим средством для очищения кровеносных сосудов.

Флавоноиды также могут предотвращать окисление холестерина, ингибировать свертывание тромбоцитов и снижать риск сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.

Ранее врач также рассказала, кому категорически нельзя употреблять фасоль, так как это может привести к опасным состояниям.

Также эксперт объяснила, что произойдет с организмом, если каждый день есть свинину.

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