Врач назвала самый полезный вид мяса, доступный украинцам

Почему важно употреблять белок

По словам медика, белок является одним из трех основных питательных веществ в организме человека, который является важным компонентом всех клеток и тканей в организме и является материальной основой жизни.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует потребление белка 0,8 г на килограмм массы тела, например, человек весом 60 кг должен потреблять 48 г белка в день.

Курица богата белком и является лучшим источником белка

Доктор Гарсия рассказывает, что в 100 граммах курицы содержится около 26 граммов белка.

Куриный протеин - это высококачественный белок, содержащий все восемь незаменимых для человеческого организма аминокислот, которые легко усваиваются и утилизируются организмом.

Белок участвует в обновлении клеток, и при достаточном количестве белка кожа будет сияющей и упругой.

По сравнению с говядиной, бараниной и свининой, курица отличается высоким содержанием белка и низким содержанием жира, а употребление курицы не позволяет легко набрать вес.

Не только из-за белка следует употреблять курятину

Кроме того, курица также содержит много необходимых для организма питательных веществ, таких как: