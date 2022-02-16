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Вот что может произойти с вашим организмом, если есть огурцы каждый день

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Среда 16 февраля 2022 10:12
Вот что может произойти с вашим организмом, если есть огурцы каждый день Фото: Что будет, если часто есть огурцы (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Огурцы - очень полезный низкокалорийный овощ, каждодневное употребление которого может укрепить здоровье. Особенно полезны огурцы для почек, ведь они содержат много воды.

О пользе овоща рассказала доктор из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

В чем польза огурцов?

По словам медика, огурец может очистить почки, помочь почкам избавиться от токсинов и уменьшить нагрузку на них. Регулярное употребление огурцов очень полезно для здоровья этого органа.

Огурцы - это овощи с самым высоким содержанием воды. Так, огурец среднего размера будет весить около 200 граммов и содержать около 190 граммов воды.

Кроме того, огурец также содержит минералы, такие как калий, кальций, магний, железо, цинк и селен, которые очень богаты микроэлементами.

Как употребление огурцов действует на почки

Как правило, после употребления огурцов вода в огурцах может попасть в почки в течение получаса. Эта вода, богатая минералами, может эффективно улучшить здоровье почек и предотвратить различные заболевания органа.

Вода, богатая различными микроэлементами, также разбавит концентрацию мочи и ускорит выведение мочи, что может не только предотвратить образование камней в почках, но и снизить нагрузку на почки.

При этом огурцы - низкокалорийны. Огурец среднего размера содержит всего 30 калорий, что конечно же не навредит, а только поможет вашей фигуре.

Ранее врач рассказала также, что огурцы лучше есть с кожурой, а не очищать, как это делают многие.

Также медик сообщила, что будет если выпивать каждое утро по стакану воды.

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