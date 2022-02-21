Лікар назвала найкорисніший вид м'яса, доступний українцям

Чому важливо вживати білок

За словами медика, білок є одним з трьох основних поживних речовин в організмі людини, який є важливим компонентом всіх клітин і тканин в організмі і є матеріальною основою життя.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує споживання білка 0,8 г на кілограм маси тіла, наприклад, людина вагою 60 кг повинна споживати 48 г білка на день.

Курка багата білком і є найкращим джерелом білка

Доктор Гарсія розповідає, що в 100 грамах курки міститься близько 26 грамів білка.

Курячий протеїн - це високоякісний білок, що містить всі вісім незамінних для людського організму амінокислот, які легко засвоюються і утилізуються організмом.

Білок бере участь в оновленні клітин, і при достатній кількості білка шкіра буде сяючою і пружною.

У порівнянні з яловичиною, бараниною і свининою, курка відрізняється високим вмістом білка і низьким вмістом жиру, а вживання курки не дозволяє легко набрати вагу.

Не тільки через білок слід вживати курятину

Крім того, курка також містить багато необхідних для організму поживних речовин, таких як: