Врач назвала самую безопасную вакцину от коронавируса: "сделана по испытанной методике"

Она объяснила, что эта вакцина – инактивированная и сделана по старой методике.

"Если человек боится, но все-таки хочет себя защитить от возможности тяжелого течения ковида, на мой взгляд, можно посоветовать коронавак. Это инактивированная вакцина (то есть та, которая содержит в своем составе неактивный, "убитый" вирус) сделана по старой, испытанной методике. Мне она очень импонирует и тем, что содержит весь спектр белковых структур коронавируса, а не только с-белок", - объяснила специалист.

Она добавила, что сейчас на этапе разработки находятся вакцины для введения на слизистые оболочки и они производятся по такому же принципу.

"Сейчас на этапе разработки находятся инактивированные вакцины для введения на слизистые оболочки верхних дыхательных путей. По логике, это была бы самая правильная вакцина, потому что она бы максимально воспроизводила бы естественный процесс заболевания, и мы бы получили более совершенный иммунный ответ", - отметила Светлана Гук.

После вакцинации врач посоветовала хотя бы две недели воздержаться от посещения массовых мероприятий, так как иммунитет немного снижается.

"Если вы получили вакцину, то на протяжении первых двух недель после этого вы будете немного слабее в иммунитете, чем обычно, поэтому отправляться сразу на концерт или в торговый центр, де есть массовые скопления людей, не стоит. Берегитесь, вы не защищены настолько, чтобы чувствовать себя в полной безопасности", - объяснила врач.

По поводу побочных эффектов Светлана Гук отметила, что прогнозировать реакцию у каждого человека невозможно. Не стоит вакцинироваться тем, у кого есть лихорадка, аллергия на компоненты вакцин, предынфарктное состояние или обострение хронического заболевания.