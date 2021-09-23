Лікар назвала найбезпечнішу вакцину від коронавірусу: "зроблена за випробуваною методикою"

Вона пояснила, що ця вакцина - інактивована і зроблена за старою методикою.

"Якщо людина боїться, але все-таки хоче себе захистити від можливості тяжкого перебігу ковіду, на мій погляд, можна порадити коронавак. Це інактивована вакцина (тобто та, яка містить у своєму складі неактивний, "убитий" вірус) зроблена за старою, випробуваною методикою. Мені вона дуже імпонує і тим, що містить весь спектр білкових структур коронавірусу, а не тільки с-білок", - пояснила фахівець.

Вона додала, що зараз на етапі розробки знаходяться вакцини для введення на слизові оболонки й вони виробляються за таким же принципом.

"Зараз на етапі розробки знаходяться інактивовані вакцини для введення на слизові оболонки верхніх дихальних шляхів. За логікою, це була б найправильніша вакцина, тому що вона б максимально відтворювала б природний процес захворювання, і ми б отримали більш досконалу імунну відповідь", - зазначила Світлана Гук.

Після вакцинації лікар порадила хоча б два тижні утриматися від відвідування масових заходів, оскільки імунітет трохи знижується.

"Якщо ви отримали вакцину, то протягом перших двох тижнів після цього ви будете трохи слабкіше в імунітеті, ніж зазвичай, тому відправлятися відразу на концерт або в торговий центр, де є масові скупчення людей, не варто. Стережіться, ви не захищені настільки, щоб відчувати себе в цілковитій безпеці", - пояснила лікар.

З приводу побічних ефектів Світлана Гук зазначила, що прогнозувати реакцію у кожної людини неможливо. Не варто вакцинуватися тим, у кого є лихоманка, алергія на компоненти вакцин, передінфарктний стан або загострення хронічного захворювання.