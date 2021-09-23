Лікар назвала найбезпечнішу вакцину від коронавірусу: "зроблена за випробуваною методикою"

В Україні від коронавірусу зареєстровано кілька вакцин. Деякі з них зроблені за старими та випробуваними методиками, а деякі – вже за новими технологіями.
Як зазначила лікар-пульмонолог Світлана Гук в інтерв'ю для "Укрінформ", тим, хто боїться вакцинуватися, але хоче захиститися від хвороби, варто вибрати вакцину CoronoVac компанії Sinovac.
Вона пояснила, що ця вакцина - інактивована і зроблена за старою методикою.
"Якщо людина боїться, але все-таки хоче себе захистити від можливості тяжкого перебігу ковіду, на мій погляд, можна порадити коронавак. Це інактивована вакцина (тобто та, яка містить у своєму складі неактивний, "убитий" вірус) зроблена за старою, випробуваною методикою. Мені вона дуже імпонує і тим, що містить весь спектр білкових структур коронавірусу, а не тільки с-білок", - пояснила фахівець.
Вона додала, що зараз на етапі розробки знаходяться вакцини для введення на слизові оболонки й вони виробляються за таким же принципом.
"Зараз на етапі розробки знаходяться інактивовані вакцини для введення на слизові оболонки верхніх дихальних шляхів. За логікою, це була б найправильніша вакцина, тому що вона б максимально відтворювала б природний процес захворювання, і ми б отримали більш досконалу імунну відповідь", - зазначила Світлана Гук.
Після вакцинації лікар порадила хоча б два тижні утриматися від відвідування масових заходів, оскільки імунітет трохи знижується.
"Якщо ви отримали вакцину, то протягом перших двох тижнів після цього ви будете трохи слабкіше в імунітеті, ніж зазвичай, тому відправлятися відразу на концерт або в торговий центр, де є масові скупчення людей, не варто. Стережіться, ви не захищені настільки, щоб відчувати себе в цілковитій безпеці", - пояснила лікар.
З приводу побічних ефектів Світлана Гук зазначила, що прогнозувати реакцію у кожної людини неможливо. Не варто вакцинуватися тим, у кого є лихоманка, алергія на компоненти вакцин, передінфарктний стан або загострення хронічного захворювання.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар назвала умову, при якому коронавірус до вас ніколи не причепиться.
А також розповідали про те, що названі групи людей, які зараз потрапляють в стаціонар лікарень з коронавірусом.