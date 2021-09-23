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Доктор назвала условие, при котором COVID-19 к вам никогда не прицепится

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Четверг 23 сентября 2021 10:52
Доктор назвала условие, при котором COVID-19 к вам никогда не прицепится Врач рассказала о коронавирусе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Человек может не заразиться коронавирусом, если в это время болеет ОРВИ или гриппом.

Об этом сообщила "Укринформу" врач-пульмонолог Светлана Гук.

Когда вирус не прицепится

Она уточнила, что есть нюанс, если частиц коронавируса будет очень много - тогда это правило не сработает и шанс подхватить инфекцию все же есть.

"В микромире - мире микроорганизмов, бактерий, вирусов, тоже есть конкуренция. Если первым вцепился грипп, действительно, к коронавирусу в настоящее время человек, скорее всего, будет невосприимчив", - отметила медик.

Есть нюанс

У человека может быть иммунная склонность к конкретному виду вируса и тогда он им заболеет во что бы то ни стало.

"Если инфицирующая доза будет большой или у человека есть индивидуальная иммунная склонность к какому-то конкретному виду вируса, может произойти все. Впрочем, эти случаи более интересные, чтобы поговорить о них, а для клинической картины они значения почти не имеют", - сказала она.

Все же не стоит забывать о своей безопасности и носить маску, а также держать дистанцию с другими людьми в период эпидемии.

Как мы ранее сообщали, инфекционист Ольга Голубовская рассказала, кто никогда не заболеет COVID-19.

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