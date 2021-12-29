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Врач назвала овощи, которые лучше есть сырыми: об этом многие не знают

Новина українською →
Среда 29 декабря 2021 11:30
Врач назвала овощи, которые лучше есть сырыми: об этом многие не знают Фото: Какие овощи лучше есть сырыми (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Эксперт по питанию рассказала, какие овощи лучше есть сырыми, так как при обработке они могут терять свою пищевую ценность.

Об этом рассказала доктор Люсия Гарсиа из США, пишет Quora.

По словам медика, употребление сырых овощей поможет организму полностью усвоить питательные вещества, особенно различные витамины.

Овощи теряют часть пользы при нагревании, особенно когда они готовятся в воде.

Что происходит с овощами при обработке?

Так, недавнее исследование, опубликованное в журнале "Nutrition and Food Science", показало, что потеря витаминов после приготовления составляет примерно от 10% до 25%.

К примеру, после варки витамин C теряется примерно на 20%, витамин B1 - на 25%, витамин A и витамин E - примерно на 10%.

Кроме того, тиамин рибофлавин, витамин B6, витамин B12, ферменты, ниацин, фолиевая кислота и т. д. Также имеют разную степень потери.

"Более продолжительное время приготовления, более высокая температура и больше воды приведут к потере овощами большего количества питательных веществ", - говорит доктор Гарсиа.

Какие же овощи можно спокойно есть сырыми?

В списке есть такие, какие и так употребляем необработанными, а есть и такие, которые непривычны для нас в сыром виде. Это:

  • салат,
  • белая редька,
  • помидоры,
  • огурцы,
  • брокколи,
  • перец чили,
  • перец сладкий,
  • стручковая фасоль,
  • горох,
  • лук,
  • лук-порей,
  • сладкий картофель,
  • сельдерей,
  • морковь,
  • капуста,
  • ростки фасоли,
  • капуста,
  • баклажаны,
  • имбирь,
  • чеснок,
  • бобы,
  • цветная капуста,
  • свекла.

Ранее эксперт также рассказала, что случится с организмом, если каждый день употреблять свинину.

Также доктор назвала овощ, который не нужно чистить от кожуры. И едим мы его практически каждый день.

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