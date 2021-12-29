Лікар назвала овочі, які краще їсти сирими: про це багато хто не знає

Експерт з харчування розповіла, які овочі краще їсти сирими, так як при обробці вони можуть втрачати свою харчову цінність.

Про це розповіла доктор Люсія Гарсіа з США, пише Quora .

За словами медика, споживання сирих овочів допоможе організму повністю засвоїти поживні речовини, особливо різні вітаміни.

Овочі втрачають частину користі при нагріванні, особливо коли вони готуються у воді.

Що відбувається з овочами при обробці?

Так, недавнє дослідження, опубліковане в журналі "Nutrition and Food Science", показало, що втрата вітамінів після приготування становить приблизно від 10% до 25%.

Наприклад, після варіння вітамін C втрачається приблизно на 20%, вітамін B1 - на 25%, вітамін A і вітамін E - приблизно на 10%.

Крім того, тіамін рибофлавін, вітамін В6, вітамін В12, ферменти, ніацин, фолієва кислота тощо також мають різну ступінь втрати.

"Більш тривалий час приготування, більш висока температура і більше води призведуть до втрати овочами більшої кількості поживних речовин", - говорить доктор Гарсіа.

Які ж овочі можна спокійно їсти сирими?

У списку є такі, які і так вживаємо необробленими, а є і такі, які незвичні для нас в сирому вигляді. Це: