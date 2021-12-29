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Лікар назвала овочі, які краще їсти сирими: про це багато хто не знає

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Середа 29 грудня 2021 11:30
Лікар назвала овочі, які краще їсти сирими: про це багато хто не знає Фото: які овочі краще їсти сирими (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Експерт з харчування розповіла, які овочі краще їсти сирими, так як при обробці вони можуть втрачати свою харчову цінність.

Про це розповіла доктор Люсія Гарсіа з США, пише Quora.

За словами медика, споживання сирих овочів допоможе організму повністю засвоїти поживні речовини, особливо різні вітаміни.

Овочі втрачають частину користі при нагріванні, особливо коли вони готуються у воді.

Що відбувається з овочами при обробці?

Так, недавнє дослідження, опубліковане в журналі "Nutrition and Food Science", показало, що втрата вітамінів після приготування становить приблизно від 10% до 25%.

Наприклад, після варіння вітамін C втрачається приблизно на 20%, вітамін B1 - на 25%, вітамін A і вітамін E - приблизно на 10%.

Крім того, тіамін рибофлавін, вітамін В6, вітамін В12, ферменти, ніацин, фолієва кислота тощо також мають різну ступінь втрати.

"Більш тривалий час приготування, більш висока температура і більше води призведуть до втрати овочами більшої кількості поживних речовин", - говорить доктор Гарсіа.

Які ж овочі можна спокійно їсти сирими?

У списку є такі, які і так вживаємо необробленими, а є і такі, які незвичні для нас в сирому вигляді. Це:

  • салат,
  • біла редька,
  • помідори,
  • огірки,
  • броколі,
  • перець чилі,
  • перець солодкий,
  • стручкова квасоля,
  • горох,
  • цибуля,
  • цибуля-порей,
  • солодка картопля,
  • селера,
  • морква,
  • капуста,
  • паростки квасолі,
  • капуста,
  • баклажан,
  • імбир,
  • часник,
  • боби,
  • цвітна капуста,
  • буряк.

Раніше експерт також розповіла, що трапиться з організмом, якщо кожен день вживати свинину.

Також доктор назвала овоч, який не потрібно чистити від шкірки. І їмо ми його практично кожен день.

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