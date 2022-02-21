Врач назвала неожиданные последствия каждодневного употребления яблок

Медик говорит, что яблоки чрезвычайно богаты питательными веществами, но яблок нельзя есть слишком много.

Дело в том, что яблоки все же сладкий фрукт благодаря фруктозе, потребление котрой должно быть ограниченным.

Почему много фруктозы - плохо

Яблоко среднего размера весит около 180 граммов и содержит 19 граммов фруктозы.

Яблоки также содержат много пищевых волокон, которые могут замедлить скорость поступления фруктозы в кровь и печень.

Согласно анализу клинических испытаний, ежедневное потребление от 25 до 40 граммов фруктозы абсолютно безопасно.

Сколько яблок в день съедать безопасно

Фруктоза в основном метаболизируется в печени. Если вы потребляете слишком много фруктозы, избыток фруктозы может легко превратиться в жир, что может вызвать проблемы со здоровьем, такие как ожирение печени, высокое содержание липидов в крови и общее ожирение.

Поэтому рекомендуется съедать не более 2 яблок в день, чтобы ограничить потребление фруктозы.

Какой состав и польза яблок

Являясь одним из основных полифенолов яблок, флавоноиды обладают противовоспалительным, бактерицидным, противовирусным, антиоксидантным, омолаживающим, противоопухолевым и другими эффектами.

Яблоки содержат:

углеводы,

белки,

витамин А,

витамин С,

витамин В1,

витамин В2,

пищевые волокна,

яблочную кислоту,

винную кислоту,

каротин,

флавоноиды и другие питательные вещества.

Кроме того, фрукт богат минералами, такими как калий, фосфор, кальций, магний, цинк, марганец, железо, алюминий и другими.