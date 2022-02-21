Врач назвала неожиданные последствия каждодневного употребления яблок

Яблоко - один из полезнейших фруктов. Но полезно ли употреблять слишком много продукта ежедневно? Будут ли последствия для организма и какая норма в день?
Об этом рассказала доктор из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
Медик говорит, что яблоки чрезвычайно богаты питательными веществами, но яблок нельзя есть слишком много.
Дело в том, что яблоки все же сладкий фрукт благодаря фруктозе, потребление котрой должно быть ограниченным.
Яблоко среднего размера весит около 180 граммов и содержит 19 граммов фруктозы.
Яблоки также содержат много пищевых волокон, которые могут замедлить скорость поступления фруктозы в кровь и печень.
Согласно анализу клинических испытаний, ежедневное потребление от 25 до 40 граммов фруктозы абсолютно безопасно.
Фруктоза в основном метаболизируется в печени. Если вы потребляете слишком много фруктозы, избыток фруктозы может легко превратиться в жир, что может вызвать проблемы со здоровьем, такие как ожирение печени, высокое содержание липидов в крови и общее ожирение.
Поэтому рекомендуется съедать не более 2 яблок в день, чтобы ограничить потребление фруктозы.
Являясь одним из основных полифенолов яблок, флавоноиды обладают противовоспалительным, бактерицидным, противовирусным, антиоксидантным, омолаживающим, противоопухолевым и другими эффектами.
Яблоки содержат:
Кроме того, фрукт богат минералами, такими как калий, фосфор, кальций, магний, цинк, марганец, железо, алюминий и другими.
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