Лікар назвала несподівані наслідки щоденного вживання яблук

Медик каже, що яблука надзвичайно багаті поживними речовинами, але яблук не можна їсти занадто багато.

Справа в тому, що яблука все ж солодкий фрукт завдяки фруктозі, споживання якої повинно бути обмеженим.

Чому багато фруктози - погано

Яблуко середнього розміру важить близько 180 грамів і містить 19 грамів фруктози.

Яблука також містять багато харчових волокон, які можуть уповільнити швидкість надходження фруктози в кров і печінку.

Згідно з аналізом клінічних випробувань, щоденне споживання від 25 до 40 грамів фруктози абсолютно безпечно.

Скільки яблук в день з'їдати безпечно

Фруктоза в основному метаболізується в печінці. Якщо ви споживаєте занадто багато фруктози, надлишок фруктози може легко перетворитися на жир, що може викликати проблеми зі здоров'ям, такі як ожиріння печінки, високий вміст ліпідів у крові та загальне ожиріння.

Тому рекомендується з'їдати не більше 2 яблук в день, щоб обмежити споживання фруктози.

Який склад і користь яблук

Будучи одним з основних поліфенолів яблук, флавоноїди мають протизапальну, бактерицидну, противірусну, антиоксидантну, омолоджуючу, протипухлинну та інші ефекти.

Яблука містять:

вуглеводи,

білки,

вітамін А,

вітамін С,

вітамін В1,

вітамін В2,

харчові волокна,

яблучну кислоту,

винна кислота,

каротин,

флавоноїди та інші поживні речовини.

Крім того, фрукт багатий мінералами, такими як калій, фосфор, кальцій, магній, цинк, марганець, залізо, алюміній та іншими.