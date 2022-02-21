Лікар назвала несподівані наслідки щоденного вживання яблук

Яблуко - один з найбільш корисних фруктів. Але чи корисно вживати занадто багато продукту щодня? Чи будуть наслідки для організму і яка норма в день?
Про це розповіла доктор із США Люсія Гарсія, пише Quora.
Медик каже, що яблука надзвичайно багаті поживними речовинами, але яблук не можна їсти занадто багато.
Справа в тому, що яблука все ж солодкий фрукт завдяки фруктозі, споживання якої повинно бути обмеженим.
Яблуко середнього розміру важить близько 180 грамів і містить 19 грамів фруктози.
Яблука також містять багато харчових волокон, які можуть уповільнити швидкість надходження фруктози в кров і печінку.
Згідно з аналізом клінічних випробувань, щоденне споживання від 25 до 40 грамів фруктози абсолютно безпечно.
Фруктоза в основному метаболізується в печінці. Якщо ви споживаєте занадто багато фруктози, надлишок фруктози може легко перетворитися на жир, що може викликати проблеми зі здоров'ям, такі як ожиріння печінки, високий вміст ліпідів у крові та загальне ожиріння.
Тому рекомендується з'їдати не більше 2 яблук в день, щоб обмежити споживання фруктози.
Будучи одним з основних поліфенолів яблук, флавоноїди мають протизапальну, бактерицидну, противірусну, антиоксидантну, омолоджуючу, протипухлинну та інші ефекти.
Яблука містять:
Крім того, фрукт багатий мінералами, такими як калій, фосфор, кальцій, магній, цинк, марганець, залізо, алюміній та іншими.
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