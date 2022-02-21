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Врач назвала самый полезный вид мяса, доступный украинцам

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Понедельник 21 февраля 2022 07:50
Врач назвала самый полезный вид мяса, доступный украинцам Фото: Врач назвала самый полезный вид мяса (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Врач рассказала, какое мясо является самым полезным и незаменимым в качестве источника белка. При этом такой вид мяса самый недорогой в сравнении с другими. Речь идет о курятине, которая выигрывает в полезности телятине, свинине, баранине и другим.

Об этом рассказала доктор из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Почему важно употреблять белок

По словам медика, белок является одним из трех основных питательных веществ в организме человека, который является важным компонентом всех клеток и тканей в организме и является материальной основой жизни.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует потребление белка 0,8 г на килограмм массы тела, например, человек весом 60 кг должен потреблять 48 г белка в день.

Курица богата белком и является лучшим источником белка

Доктор Гарсия рассказывает, что в 100 граммах курицы содержится около 26 граммов белка.

Куриный протеин - это высококачественный белок, содержащий все восемь незаменимых для человеческого организма аминокислот, которые легко усваиваются и утилизируются организмом.

Белок участвует в обновлении клеток, и при достаточном количестве белка кожа будет сияющей и упругой.

По сравнению с говядиной, бараниной и свининой, курица отличается высоким содержанием белка и низким содержанием жира, а употребление курицы не позволяет легко набрать вес.

Не только из-за белка следует употреблять курятину

Кроме того, курица также содержит много необходимых для организма питательных веществ, таких как:

  • витамин B12,
  • витамин B6,
  • витамин A,
  • витамин D,
  • витамин K,
  • минералы (кальций, фосфор, железо, магний, калий и натрий).

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