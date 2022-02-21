ru ua
Пн, 21 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лікар назвала несподівані наслідки щоденного вживання яблук

Новость на русском →
Понеділок 21 лютого 2022 10:20
Лікар назвала несподівані наслідки щоденного вживання яблук Фото: що буде якщо їсти багато яблук (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Яблуко - один з найбільш корисних фруктів. Але чи корисно вживати занадто багато продукту щодня? Чи будуть наслідки для організму і яка норма в день?

Про це розповіла доктор із США Люсія Гарсія, пише Quora.

Медик каже, що яблука надзвичайно багаті поживними речовинами, але яблук не можна їсти занадто багато.

Справа в тому, що яблука все ж солодкий фрукт завдяки фруктозі, споживання якої повинно бути обмеженим.

Чому багато фруктози - погано

Яблуко середнього розміру важить близько 180 грамів і містить 19 грамів фруктози.

Яблука також містять багато харчових волокон, які можуть уповільнити швидкість надходження фруктози в кров і печінку.

Згідно з аналізом клінічних випробувань, щоденне споживання від 25 до 40 грамів фруктози абсолютно безпечно.

Скільки яблук в день з'їдати безпечно

Фруктоза в основному метаболізується в печінці. Якщо ви споживаєте занадто багато фруктози, надлишок фруктози може легко перетворитися на жир, що може викликати проблеми зі здоров'ям, такі як ожиріння печінки, високий вміст ліпідів у крові та загальне ожиріння.

Тому рекомендується з'їдати не більше 2 яблук в день, щоб обмежити споживання фруктози.

Який склад і користь яблук

Будучи одним з основних поліфенолів яблук, флавоноїди мають протизапальну, бактерицидну, противірусну, антиоксидантну, омолоджуючу, протипухлинну та інші ефекти.

Яблука містять:

  • вуглеводи,
  • білки,
  • вітамін А,
  • вітамін С,
  • вітамін В1,
  • вітамін В2,
  • харчові волокна,
  • яблучну кислоту,
  • винна кислота,
  • каротин,
  • флавоноїди та інші поживні речовини.

Крім того, фрукт багатий мінералами, такими як калій, фосфор, кальцій, магній, цинк, марганець, залізо, алюміній та іншими.

Раніше лікар також назвала несподівані наслідки щоденного склянки води з лимоном.

Також медик назвала найкорисніше м'ясо, яке при цьому доступно українцям.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье еда
LITE
Дієтологи пояснили як придушити тягу до солодкого
Дієтологи пояснили як придушити тягу до солодкого