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Врач назвал первые симптомы спинального инсульта: слабость и депрессия

Автор: Татьяна Самарук

Обычно слово инсульт у нас связано с опасным состоянием, когда поражаются кровеносные сосуды мозга. Однако, такие проблемы могут возникать не только в голове, но и в спине.

Об этом заявил нейрохирург, доктор медицинских наук Бабак С. Джахроме, пишет Northwеstern Medicine.

В частности, боль в шее или руке, которые приводят к слабости, онемению или параличу – первые симптомы спинального инсульта. Это заболевание вызвано блокированием кровотока к позвоночнику.

Врач говорит, что если спинной мозг не содержит питательных веществ и кислорода, его клетки повреждаются и даже умирают.

Также эксперт добавил, что к основным факторам, которые могут нарушить кровоток в позвоночнике, относят кровяные сгустки. Это когда сужаются артерии из-за накопления бляшек, которые вызываются высоким уровнем "плохого" холестерина в крови или повышенным давлением.

Кроме того, кровоизлияния в спинной мозг, которые развиваются из-за гипертонии, а также спинальной аневризмы-выпячивания, вызванные слабостью в стенках артерий.

Какие симптомы

Симптомы очень быстро развиваются и могут различаться в зависимости от того, какая часть позвоночника поражена инсультом. Состояние требует немедленной госпитализации и лечения. Однако все это может привести к параличу или даже смерти.

Врач назвал отдаленные последствия спинального инсульта:

  • Физическая слабость и паралич;
  • Потерю чувствительности в руке или ноге;
  • Трудности с дыханием;
  • Общие боли;
  • Недержание мочи или кала;
  • Сексуальные проблемы;
  • Нарушения психического здоровья, депрессия.

Однако специалист отмечает, что такие поражения позвоночника возникают крайне редко.

Ранее мы сообщали, что врач назвал причины учащения инсультов у молодых украинцев.

Также мы писали, что ученые рассказали о популярном обезболивающее, которое может привести к инсульту.

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