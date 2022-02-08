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Ученые рассказали об опасности популярного обезболивающего: может привести к инсульту

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Вторник 08 февраля 2022 19:45
Ученые рассказали об опасности популярного обезболивающего: может привести к инсульту Безопасен ли парацетамол (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Ученые обнаружили опасное свойство парацетамола, который считается одним из самых безопасных обезболивающих.

Об этом пишет Medicalx Press.

Чем оно опасно

Так, парацетамол может вызвать серьезные заболевания и является опасным для некоторых людей.

По словам ученых, парацетамол повышает кровяное давление и увеличивает риск возникновения сердечных заболеваний. Специалисты рекомендуют отказаться от этого препарата людям, страдающим гипертонией.

Исследователи провели эксперимент в котором добровольцы с высоким давлением принимали таблетки. Отмечается, что первая группа получала плацебо, а вторая 1 г парацетамола четыре раза в день.

В результате выяснилось, что люди, получавшие парацетамол, почувствовали значительное повышение артериального давления.

Ученые говорят, если употреблять этот препарат регулярно, то это может привести к инсульту.

Ранее мы сообщали, какие таблетки запрещено смешивать.

Также мы писали, безопасен ли парацетамол для беременных.

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