Врач назвал причины участившихся инсультов у молодых украинцев
В последнее время в Украине, да и в других странах мира, у здоровых молодых людей все чаще случаются инсульты. Иногда с этим диагнозом в больницу забирают даже учеников старших классов прямо из-за школьной парты...
С чем этом связано? Почему инсульт "помолодел"? Ответы на эти вопросы в интервью Styler озвучил известный врач-невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.
Почему молодых "косит" инсульт?
Так, по словам невролога, случаи инсультов и инфарктов головного мозга в среде, в том числе, молодых украинцев участились из-за того, что нас сегодня окружает намного больше стрессовых факторов и ситуаций.
Один из них - пандемия COVID-19, которая психологически давит на многих. И даже подростки - не исключение.
"Несомненно, в этом виновата и ситуация с коронавирусом сейчас. Люди живут в постоянном стрессе. А еще война, подорожание ЖКХ, неопределенность, неуверенность в завтрашнем дне… Все это факторы стресса, приводящие к последствиям", - отметил медик.
Напомним, что инсульт - это острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой или общемозговой неврологической симптоматики.
Первые симптомы и предвестники инсульта
Среди первых симптомов инсульта следует выделить следующие:
- внезапная слабость или онемение рук, ног или лица
- внезапная запутанность сознания
- головокружение или потеря баланса из-за слабости на одной стороне тела
Еще один признак инсульта - потеря зрения или трудность видеть в одном или обоих глазах (размытое или двойное зрение).
Что делать, чтобы избежать инсульта
Контролируйте уровень артериального давления и уровень холестерина, а также уровень сахара крови.
По возможности избегайте сильных стрессов, откажитесь от курения и алкоголя, больше двигайтесь и будьте активными.
Ну и не забывайте посещать врача для профилактики.
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