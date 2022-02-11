Лікар назвав перші симптоми спінального інсульту: слабкість та депресія

Зазвичай слово інсульт у нас пов'язане з небезпечним станом, коли уражаються кровоносні судини мозку. Однак, такі проблеми можуть виникати не лише в голові, а й у спині.
Про це заявив нейрохірург, доктор медичних наук Бабак С. Джахромі, пише Northwеstern Medicine.
Зокрема, біль у шиї чи руці, які призводять до слабкості, оніміння чи паралічу – перші симптоми спинального інсульту. Це захворювання викликане блокуванням кровотоку до хребта.
Лікар каже, якщо спинний мозок недотримує поживні речовини та кисень, його клітини пошкоджуються та навіть помирають.
Також експерт додав, що до основних факторів, які можуть порушити кровотік у хребті, відносять кров’яні згустки. Це коли звужуються артерії через накопичення бляшок, які викликаються високим рівнем "поганого" холестерину у крові або підвищеним тиском.
Окрім того, крововиливи у спинний мозок, які розвиваються через гіпертонію, а також спінальну аневризму – випинання, викликані слабкістю в стінках артерій.
Симптоми дуже швидко розвиваються і можуть відрізнятися у залежності від того, яка частина хребта уражена інсультом. Стан потребує негайної госпіталізації та лікування. Однак, це все може призвести до паралічу або навіть смерті.
Лікар назвав віддалені наслідки спинального інсульту:
Однак фахівець зазначає, що такі ураження хребта виникають вкрай рідко.
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