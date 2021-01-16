Лікар назвав несподівані продукти, що захищають від вірусів і бактерій

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Лікар Євген Комаровський розповів, які продукти несуть користь для імунітету людини. За його даними, молочні продукти повинні входити в раціон, щоб забезпечити якісну імунну відповідь організму на віруси та бактерії.

Про це він повідомив у публікації на своїй сторінці в Instagram.

Людський організм містить в собі величезну кількість бактерій, які формують в кишечнику правильну флору. Регулярне вживання продуктів з кисломолочними бактеріями є відмінним способом профілактики запорів. Крім того, молоко є відмінним джерелом кальцію, вважає Комаровський.

Доктор пояснив, чому часто виникають спалахи вірусних або бактеріальних інфекцій у дитячих колективах.

"Імунна система наших дітей не може нормально розвиватися, тому що діти після народження потрапляють в практично стерильне середовище — все миється, кип'ятиться, дуже часто стерилізується. А з урахуванням коронавіруса, коли скрізь санітайзери, дезінфектори, хлор, ультрафіолетове опромінення, — ми поміщаємо дитину практично у стерильне середовище. Як наслідок, ненапружена імунна система починає кидатися на все, що хоч трохи схоже на бактерії або віруси, — і ми маємо жахливі спалахи алергічних захворювань, аутоімунних захворювань", — зазначив Комаровський.

Але основою для створення міцного імунітету лікар бачить різноманітне харчування, відсутність стерильності, звичку ніколи не годувати дітей, якщо вони не хочуть їсти, спосіб життя, при якому у дітей і дорослих після фізичної активності неодмінно буде апетит. Додавання в харчування кисломолочних продуктів тільки посприяє цьому, додав медик.

Нагадаємо, Комаровський пояснив, як хворим COVID-19 дому врятуватися від нестачі кисню.

Раніше Комаровський відреагував на мутацію коронавіруса.