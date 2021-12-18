Врач назвала натуральные средства от боли в горле: эффективная замена дорогим лекарствам

Боль в горле является частым признаком начала воспалительного процесса, и сигнализирует организму о необходимости быстрее реагировать на начало проблем со здоровьем. Врач-оториноларинголог Наталия Быстрова назвала натуральные продукты, которые могут помочь довольно быстро устранить симптомы и вылечить воспаление слизистой.
Специалист отметила, что такой дискомфорт способен выражаться в сильной, резкой, стреляющей боли или умеренном жжении при глотании либо разговоре.
Но какой бы характер характера боли ни был - терпеть его не стоит, а важно как можно быстрее принять меры по лечению, в противном случае процесс может осложниться, добавила врач.
Быстрова назвала пять натуральных продуктов, что всегда под рукой, и которые для решения проблемы с горлом могут сталь лучшей заменой лекарствам.
Мед обладает мощным антибактериальным эффектом - он укрепляет иммунитет и обеспечивает профилактику воспалительных процессов. Для лечения "горящего" горла следует съесть ложку меда, когда пьете чай или кофе. Но не забывайте, что растворять мед в горячем напитке не нужно, так как он потеряет все полезные свойства.
Соль является прекрасным антисептиком, который убивает бактерии и активно борется с воспалением. Чтобы получить лечебный раствор, нужно развести чайную ложку соли в стакане кипятка. Далее, когда вода немного остынет, прополощите горло. Врач отметила, что лучше всего проводить до 6 оздоровительных процедур в сутки.
Сок лимона - целый кладезь витамином С и натуральных фруктовых кислот, которые могут укрепить иммунитет и убить болезнетворные бактерии. Рецепт приготовления лечебного коктейля прост - нужно добавить в стакан кипяченой воды и сока половинки лимона.
Сода тоже считается мощным природным антисептиком, который быстро устраняет воспаление и борется с бактериями. По словам специалиста, если смешать соль и соду в одном растворе - так можно вдвое эффективнее лечить больное горло.
Из семян растения пажитник можно приготовить целебный напиток. Для этого следует залить 3 ложки семян литром холодной воды и дать настояться около 4-5 часов. После поставьте жидкость на плиту и доведите до кипения, варить нужно 10-15 минут. Полученный отвар можно пить (кстати, он также помогает улучшить пищеварение) или использовать для полоскания гортани.